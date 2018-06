Macedónsko sa s Gréckom dohodlo na novom názve, premenuje sa na Republiku Severné Macedónsko

SKOPJE/ATÉNY 12. júna (WebNoviny.sk) – Macedónsko a Grécko dosiahli po dlhoročných sporoch dohodu o novom názve Macedónska. Táto krajina sa bude po novom volať Republika Severné Macedónsko.

Po telefonickom rozhovore to v utorok separátne oznámili premiéri oboch krajín Zoran Zaev a Alexis Tsipras. Nový názov bude terajšie Macedónsko používať doma aj v zahraničí a súčasťou dohody je aj to, že ho krajina zanesie aj do svojej ústavy. Ak sa dohodu podarí zrealizovať, skončí sa tak už 27 rokov trvajúci spor medzi oboma krajinami.

Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko okrem iného preto, že rovnako sa volá aj jeden z gréckych regiónov. Gréci sa navyše obávali, že krajina s takýmto menom by si mohla robiť územné nároky na grécky región rovnakého názvu a tiež sa snažiť „sprivatizovať si“ odkaz historického kráľovstva Macedónsko, ktorého väčšia časť sa pritom nachádzala na území dnešného Grécka.

Zaev aj Tsipras čelia každý vo svojej krajine silnej opozícii proti kompromisom s druhou stranou. Tsiprasov koaličný partner, strana Nezávislí Gréci, napríklad v utorok ešte pred ohlásením dohody s Macedónskom oznámila, že kompromisný názov Macedónska v gréckom parlamente nepodporí a Tsipras tak bude musieť hľadať podporu v radoch opozície.