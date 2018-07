Aktualizované: Maceková vo finále C1 po penalizácii siedma, Grigarovi na elitnú päťku nestačila ani čistá jazda

aktualizované: 22. júla 14:23

IVREA 22. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Simona Maceková skončila na siedmom mieste v nedeľňajšom finále disciplíny C1 na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v talianskej Ivrei.

Devätnásťročná pretekárka absolvovala vynikajúco prvú polovicu trate a mohla pomýšľať na medailu, ale na 14. bránke prišlo zaváhanie, 50-sekundová penalizácia a výsledný čas 152,78 s.

„Myslela som si, že som dobre a dokážem tú bránku prejsť. Verila som, že sa tam potlačím, išla som to tak aj v semifinále. Potom som už iba videla, že som mim oa už som s tým nedokázala nič urobiť a dopadlo to tak, ako to dopadlo,“ povedala Maceková pre spravodajstvo Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode.

Majsterkou sveta do 23 rokov sa stala Rakúšanka Nadine Weratschnigová (94,37). Slovenské reprezentantky Monika Škáchová a Simona Glejteková skončili už v semifinále.

Siedme miesto vo finále individuálnej súťaže kajakárov do 23 obsadil aj kajakár Jakub Grigar. Hoci predviedol čistú jazdu, nebola dostatočne rýchla a čas 91,58 s stačil iba na umiestnenie mimo elitnej päťky.

Zlatú medailu si v K1 vybojoval tesne Talian Jakob Weger výkonom 77,22. Druhý Bradley Forbes-Cryans z Veľkej Británie zaostal iba o 4 stotiny.