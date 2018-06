Macron po rokovaní so Sánchezom predstavil návrh riešenia migračnej politiky v Európskej únii

PARÍŽ 23. júna (WebNoviny.sk) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu oznámil návrh na vytvorenie uzavretých migračných centier na európskej pôde, ktoré by úradom umožnili rýchlejšie rozhodnúť, ktorí migranti majú nárok na azyl a ktorí nie, pričom tých druhých by mohli hneď poslať naspäť.

Európske krajiny by si následne tých, ktorí spĺňajú podmienky, rozdelili tak, aby odľahčili bremeno, ktoré nesú stredomorské štáty ako Taliansko, Španielsko alebo Grécko, povedal ďalej Macron na tlačovej konferencii v Paríži po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom, pre ktorého to bola prvá zahraničná cesta odkedy 2. júna nastúpil do funkcie.

Zodpovedný prístup k migrácii

Obaja lídri pritom zdôraznili potrebu humanitárneho a zároveň zodpovedného prístupu k migrácii. Príkladom zdieľania záťaže je podľa nich minulotýždňové rozhodnutie Španielska prijať loď so 630 migrantmi a následná ponuka zo strany Francúzska prijať časť utečencov, ktorí budú mať nárok na azyl.

Sánchez pricestoval na návštevu Francúzska deň pred neformálnym stretnutím lídrov 16 krajín EÚ v Bruseli, kde sa chcú pokúsiť nájsť spoločný prístup k rozporuplnej otázke migrácie pred budúcotýždňovým európskym summitom.

Spoločná migračná politika

„Národné riešenia nefungujú. Sme od seba vzájomne závislí,“ vyjadril sa Macron na adresu Maďarska a Talianska, ktoré zdieľajú protiimigračný prístup. „Extrémisti hrajú na emócie“, aby mohli navrhnúť tie najhoršie riešenia, upozornil.

EÚ musí mať „spoločnú migračnú politiku… založenú na solidarite, zodpovednosti a rešpekte k ľudským právam,“ doplnil ho Sánchez.