Macron sa dohodol s V4 na častejších stretnutiach, Briti majú záujem o tvrdý brexit

aktualizované 23. júna, 20:54

BRUSEL/BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – Pred začiatkom druhého dňa summitu sa premiéri Visegrádskej štvorky stretli aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Fico informoval, že nový francúzsky prezident kládol dôraz na sociálny aspekt, predmetom konverzácie bola aj smernica o vysielaní zamestnancov do zahraničia, s ktorou majú krajiny V4 problém.

„Ale toto stretnutie ukázalo, ako sme málo informovaní navzájom, ako sa nepoznáme, ako vidíme veci čierno-bielo. Dohodli sme sa, že sa budeme pravidelne stretávať,“ ozrejmil premiér s tým, že s Macronom by sa mali stretnúť aj v septembri v Maďarsku.

Šéf slovenskej exekutívy tvrdí, že keď je priestor rozprávať sa v menšom kruhu ako na summite a ísť aj do detailov, jedna strana lepšie dokáže pochopiť argumenty tej druhej. Aj v prípade spomínanej smernice podľa Fica kompromis nie je nemožný.

Macron sa s krajinami V4 nezhodne

Ostro sledované piatkové stretnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a lídrov krajín Visegrádskej štvorky (V4) na summite Európskej únie (EÚ) v Bruseli medzi rozvadených politikov žiaden veľký súlad neprinieslo. Ako po rokovaní vyhlásil Macron, obe strany si iba “zadefinovali body, v ktorých sa nezhodnú”, pričom sa podľa neho rozprávali veľmi otvorene.

Poľská premiérka Beata Szydlo stretnutie označila za “dobré”, ale priznala, že Macron a krajiny V4 sa naďalej v pohľade na viaceré otázky rozchádzajú. Na stretnutí podľa vlastných slov francúzskeho prezidenta požiadala, aby viedol so stredoeurópskymi krajinami priamu diskusiu, a nenechal sa pri nej ovládať stereotypmi.

„Je dobré, že autori štipľavých výrokov dnes mali možnosť tieto štipľavé výroky si vysvetliť. Vysvetlili si to veľmi rozumne,“ povedal na margo sporu Fico. Tvrdí, že ak bude dostatok priestoru na diskusiu, tak sa do budúcnosti vyhnú takýmto štipľavostiam. Ako dodal, dobrým signálom je už to, že sa budú ďalej stretávať.

Barnier informoval o pokroku v brexite

Summit sa nezaobišiel ani bez témy brexitu, hlavný vyjednávač EÚ Michele Barnier lídrov informoval o pokroku v rokovaniach. Britská premiérka Theresa May prišla s návrhom, že občania EÚ, ktorí v Británii žijú aspoň päť rokov, budú môcť ostať. Detaily jej ponuky by Londýn mal predstaviť v pondelok.

Podľa Fica platí, že britská strana má záujem o tvrdý brexit, čiže odchod z voľného trhu a colnej únie. V rokovaniach ale majú prioritu tri otázky – financovania, práv občanov a hranice so Severným Írskom.

Formát rokovaní o brexite nazval Fico „brutálnym“ a pripomenul, že do odchodu ostrovov sa musia vyriešiť aj také veci, ako to, či si napríklad Británia zachová štandardy EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. „Michele Barnier nás prosil o trpezlivosť, ja mu rozumiem,“ uzavrel Fico.