Bidenove slová o genocíde na Ukrajine sú za čiarou, Macron vyzval na deeskaláciu rétoriky

Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol označiť konanie Ruska na Ukrajine za genocídu. V rozhovore v televízii France 2, o ktorom informuje spravodajský web CNN, na otázku, či by tento termín použil na označenie zabíjania Ukrajincov ruskými silami ako to spravil americký prezident Joe Biden, povedal, že by bol s takýmito slovami „opatrný“, pretože títo ľudia, a teda Rusi a Ukrajinci, „sú bratia“.

Americký prezident sa v utorok vyjadril, že ruské zverstvá odhalené na Ukrajine sa v podstate rovnajú genocíde. Tento termín už použili aj iní svetoví lídri ako britský premiér Boris Johnson a poľský prezident Andrzej Duda „Chcem sa naďalej snažiť, ako len môžem, zastaviť túto vojnu a obnoviť mier. Nie som si istý, či k tomu slúži eskalácia rétoriky,“ skonštatoval Macron.

„Čo môžeme s istotou povedať je, že táto situácia je neprijateľná a toto sú vojnové zločiny. Zažívame vojnové zločiny, ktoré sú na našej pôde, našej európskej pôde, bezprecedentné,“ pokračoval a doplnil, že Francúzsko spolupracuje s Ukrajinou na vyšetrovaní údajných vojnových zločinov.

„Rusko jednostranne začalo mimoriadne brutálnu vojnu, zistilo sa, že ruská armáda spáchala vojnové zločiny a teraz musíme nájsť tých, ktorí sú za to zodpovední,“ dodal.