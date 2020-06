Maďarská koalícia odmietla ústretový krok Matoviča, kritizuje Korčok ich memorandum o svojbytnosti

Memorandum, ktoré doručili predstavitelia Strany maďarskej koalície (SMK) predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO), je odmietnutím ústretového gesta slovenského premiéra. Pre agentúru SITA to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS).

Šéf diplomacie tak reagoval na memorandum, ktoré v utorok 2. júna predložilo SMK Matovičovi na stretnutí s členmi maďarskej komunity na Bratislavskom hrade, ktoré premiér zorganizoval. Predstavitelia strany v ňom požadujú uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska.

„Len z médií poznám obsah komunikácie, ktorá bola odovzdaná predsedovi vlády Igorovi Matovičovi v predvečer Trianonu. Ak je ale toto odpoveď na podanú ruku maďarskej komunite zo strany predsedu vlády, tak to vnímam ako odmietnutie ústretového gesta slovenského premiéra,“ povedal Korčok s tým, že ho to nielen prekvapuje, ale je to podľa neho aj plne v rozpore so všetkými štandardami ochrany práv národnostných menšín v Európe.

Neprispievajú k dobrým vzťahom s Maďarskom

Šéf diplomacie zdôraznil, že to navyše „nijakým spôsobom“ neprispieva k dobrým vzťahom medzi Slovenskom a Maďarskom. „A v zásade je to aj v rozpore s duchom a atmosférou mojej tohtotýždňovej návštevy v Budapešti,“ uzavrel.

V memorande predloženým SMK na Bratislavskom hrade sa požaduje uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska. Vytvorenie Maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volených zástupcov.

Je v ňom aj jazyková požiadavka, aby sa v úradoch či na súdoch ako úradný jazyk používala maďarčina. „Jedna, slobodná, konštitucionálna vlasť a v nej sloboda, rovnosť a bratstvo národov!“ doslovne sa v ňom píše.

Signatári tiež žiadajú nevyhnutné politické kroky, aby sa na Slovensku zachovala a rozvíjala maďarská komunita. Preambula Ústavy SR má podľa nich uznať maďarskú národnú komunitu za štátotvornú.

Vlastná arcidiecéza a maďarčina ako úradný jazyk

V memorande tiež žiadajú, aby bolo zabezpečené slobodné používanie maďarských národných symbolov, teda hymny, erbu a trikolóry, v každej oblasti života. Okrem toho chcú, aby bol maďarský jazyk rovnocenným jazykom na území, ktoré obývajú.

Autori memoranda vyzývajú aj na zmeny v územnosprávnom členení krajiny, „aby hranice subjektov verejnej správy zohľadnili existujúce prirodzené regióny“.

Dotýkajú sa aj náboženského života, keď žiadajú „aby vláda SR podporila požiadavku maďarskej katolíckej obce na vytvorenie samostatnej arcidiecézy“.

Text Memoranda maďarskej komunity podpísali čelní predstavitelia SMK: Péter Őry, Ferenc Auxt, Gyula Bárdos, Pál Csáky, Zoltán Cziprusz, Iván Farkas, Adrianna Gergely Papp, Csaba Furik, József Menyhárt, Miklós Viola a je dostupný na tejto webovej stránke.