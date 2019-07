Maďarské fórum a Strana maďarskej komunity naznačili spoluprácu, chcú nájsť riešenie pre voličov

Strana maďarskej komunity (SMK) a strana Magyar Fórum – Maďarské fórum sú ochotné spolupracovať v záujme docielenia, aby voliči maďarskej národnosti a maďarsky cítiaci voliči mali zastúpenie v parlamente po voľbách v roku 2020.

Vyplýva to zo stanoviska, ktoré agentúre SITA poskytol predseda Maďarského fóra a poslanec NR SR Zsolt Simon po dnešnom rokovaní s predstaviteľmi SMK. Za SMK sa na rokovaní zúčastnil predseda strany József Menyhárt a podpredseda strany Iván Farkas.

V dialógu budú pokračovať

Za stranu Magyar Fórum – Maďarské fórum boli prítomní predseda strany Zsolt Simon a podpredsedovia strany Alžbeta Janitsová a Zsolt Gál. Rokovanie sa viedlo v duchu otvorenosti a úprimnosti s cieľom nájsť riešenie pre voličov. Obe strany sa zhodli na hodnotovej orientácii, kde odmietajú spoluprácu so stranami Smer-SD, SNS a Kotebovou ĽSNS.

„SMK predstavila svoj návrh na vytvorenie volebnej strany, o ktorom bude Maďarské fórum rokovať v rámci svojich štruktúr. Zúčastnené strany sa dohodli, že budú v dialógu pokračovať ďalej. Ďalšie stretnutie je naplánované na 15. júla 2019,“ priblížil Simon.

Dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti

Strana maďarskej komunity (SMK) rokovala so Zsoltom Simonom po tom, ako László Kocur z SMK pre agentúru SITA uviedol, že nie je prípustné, aby ich členovia boli na kandidátke inej strany. „Nebudeme rokovať len s politickými stranami, ale aj rôznymi organizáciami, ktoré sa venujú maďarskej, rómskej, ale aj rusínskej otázke,“ dodal. Strana maďarskej komunity (SMK) bude rokovať aj s Mostom-Híd o možnej spolupráci.

SMK je dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Predvolebné preferencie strany sa pohybujú od 2,6 do 3,7 percenta. Podľa prieskumu, ktorý zverejnila agentúra FOCUS 27. júna, by sa SMK do parlamentu nedostala. Svoj hlas by jej dalo 3,3 percenta opýtaných voličov. Voľby by vyhral Smer-SD so ziskom 20,3 percenta pred koalíciou strán Progresívne Slovensko a Spolu-OD (15,7 percenta) a Ľudovou stranou Naše Slovensko (12,6 percenta). Most-Híd získal v prieskume 4,5 percenta. Strana Zsolta Simona Maďarské fórum v prieskume skončila so ziskom 0,1 percenta.