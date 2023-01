Maďarské fórum nepodporuje referendum, Fico a extrémisti si len urobia kampaň za peniaze daňových poplatníkov, tvrdí

Maďarské fórum (MF) nepodporuje referendum iniciované ficovcami a fašistami. Vláda už podľa nich beztak stratila dôveru v parlamente, v ktorom vládna koalícia ani nemá väčšinu. Ani v prípade úspešnosti referenda, o ktorej MF pochybuje, by nebolo právne záväzné pre parlament.

Politická kampaň

Účasťou v referende by podľa nich občania nedosiahli žiadnu relevantnú zmenu, len Robert Fico (Smer-SD) a extrémisti by si na ňom za peniaze daňových poplatníkov urobili politickú kampaň. V tlačovej správe to uviedol predseda MF Zsolt Simon.

Referendum je drahé a zbytočné

Referendum je podľa strany drahé a zbytočné a sú toho názoru, že je potrebné zúčastniť sa na voľbách a nie na referende. Apeluje teda na svojich podporovateľov a sympatizantov, aby sa v čo najväčšom možnom počte zúčastnili na parlamentných voľbách.

Poslancov Národnej rady SR strana vyzvala, aby zaistili vypísanie predčasných volieb, keďže krajina podľa nich v krízových časoch potrebuje stabilnú a odbornú vládu.