Maďarskí poslanci žiadajú obmedziť právomoci Európskeho parlamentu, europoslancov by už nemali voliť ľudia

Maďarskí zákonodarcovia v utorok schválili rezolúciu, ktorou žiadajú obmedzenie právomocí Európskeho parlamentu, pretože podľa nich dostal európsku demokraciu do „slepej uličky“.

Rezolúcia, ktorú prijali poslanci vládnej strany Fidesz, žiada, aby národné parlamenty dostali možnosť vetovať akúkoľvek legislatívu navrhovanú na úrovni Európskej únie, čím by sa obmedzila zákonodarná moc Európskeho parlamentu.

Problémy s právnym štátom

Europoslancov by tiež podľa nich mali menovať národné parlamenty a nemali by byť volení obyvateľmi jednotlivých krajín tak, ako je to teraz.

„Európsku demokraciu treba vyviesť zo slepej uličky, do ktorej ju doviedol Európsky parlament,“ konštatuje sa v rezolúcii s tým, že „Európska únia sa musí zmeniť, pretože nie je pripravená na súčasné výzvy“.

Maďarský parlament rezolúciu prijal v čase, keď únia naďalej blokuje miliardy eur z Plánu obnovy, pretože tamojšia pravicová vláda podľa eurobloku nedodržiava zásady právneho štátu a nezaviedla dostatočné protikorupčné opatrenia.

Vláda v Budapešti pritom v snahe dostať sa k týmto prostriedkom zaujala k požiadavkám vedenia únie v posledných týždňoch zmierlivejší prístup.

Rezolúciu spísali členovia Fideszu

Nová rezolúcia, v ktorej maďarskí poslanci okrem iného žiadajú, aby do európskych zmlúv zahrnuli, že základom európskej integrácie sú európske „kresťanské korene a kultúra“, by však mohla snahy Budapešti dostať sa k potrebným peniazom ešte viac skomplikovať.

Autormi rezolúcie sú členovia vládneho Fideszu premiéra Viktora Orbána, ktorý je sám ostrým kritikom únie.

Maďarská mena sa medzičasom dostala na rekordné minimum oproti euru i doláru a ekonomika krajiny zažíva najvyššiu infláciu za takmer 25 rokov.