Maďarsko nezmení prisťahovaleckú politiku, Orbán nebude rešpektovať rozhodnutie európskeho súdu

Maďarsko nezmení svoju prisťahovaleckú politku ani po tom, čo Súdny dvor Európskej únie (EÚ) nedávno poukázal na jej nesúlad s právnymi predpismi bloku. Vyhlásil to v utorok maďarský premiér Viktor Orbán.

Najvyšší súdny tribunál EÚ minulý rok konštatoval, že maďarská vláda porušila únijnú legislatívu, keď počas migračnej krízy osobám po neoprávnenom vstupe do krajiny odoprela právo uchádzať sa o azyl a umiestnila ich do takzvaných tranzitných zón pozdĺž hranice so Srbskom.

Orbán obviňuje Sorosa z povzbudzovania migrantov

„Nezáleží na tom, o čom európsky súd rozhodol. Maďarsko musí pokračovať v ochrane svojich hraníc,“ povedal na zriedkavej tlačovej konferencii Orbán. „Rozhodli sme sa, že nezmeníme nič, čo by zmenilo spôsob ochrany hraníc… nebudeme ho meniť a nikoho sem nepustíme,“ zdôraznil maďarský premiér.

V roku 2015, keď do EÚ prišlo viac ako milión migrantov a utečencov, postavilo Maďarsko na svojej hranici so Srbskom a Chorvátskom žiletkový plot. S čoraz väčším prílevom ľudí Orbán začal obviňovať amerického miliardára maďarského pôvodu Georgea Sorosa a s ním spriaznené skupiny, že migrantov povzbudzujú v príchode. V roku 2018 vláda predstavila súbor zákonov známy ako „Stop Soros“, ktorý kriminalizuje pomoc pri podávaní žiadostí o azyl.

Spory s mnohými členmi EÚ

Súdny dvor EÚ v novembri rozhodol, že Maďarsko nesplnilo svoje záväzky voči únii, keď „vo svojom vnútroštátnom práve kriminalizuje konanie akejkoľvek osoby, ktorá v rámci organizačnej činnosti poskytuje pomoc pri podávaní alebo predkladaní žiadostí o azyl na jeho území“.

Orbánova vláda zastáva ostrú opozíciu proti imigrácii. Jej prístup k migrantom a utečencom ju často dostal do sporov s mnohými členmi EÚ aj Európskou komisiou, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonov v eurobloku.