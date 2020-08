Maďarsko zavedie prísnejšie opatrenia voči koronavírusu, obyvateľom neodporúča cestovať na juh

Maďarsko od septembra zavedenie nové, prísnejšie, obmedzenia proti novému koronavírusu. Vo svojom tradičnom piatkovom rozhovore v Kossuth Rádió to oznámil maďarský premiér Viktor Orbán s tým, že epidemiologická situácia sa vo väčšine Európy zhoršuje a Maďarsko sa musí sústrediť na zabránenie cudzincom preniesť vírus do krajiny.

„Cez leto sme prešli na nový systém, pri ktorom farebne označujeme krajiny. Toto skončí a od prvého septembra zaujmeme iný prístup,“ povedal predseda maďarskej vlády a požiadal obyvateľov, aby si od budúceho mesiaca tiež neplánovali cesty do destinácií na Juhu.

Maďarsko má nazbieralo dostatok skúseností

Orbán tiež v rozhovore uviedol, že je potrebné spraviť všetko pre to, aby sa školský rok začal tak ako normálne. Maďarsko podľa neho získalo na začiatku koronakrízy dostatok skúseností, a preto pri reakcii na druhú vlnu epidémie môže na nich stavať.

„Najdôležitejšia úloha je zachrániť ľudské životy,“ povedal Orbán a zdôraznil, že je potrebné venovať špeciálnu pozornosť starším ľuďom, keďže im hrozí väčšie riziko.

V Maďarsku počas uplynulého dňa pribudlo 52 nových infekcií, čím celkový počet potvrdených prípadov stúpol na 5 098. Zotavilo sa už 3 681 ľudí a 611 v dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo.

Vychválil aj dobré vzťahy so Slovákmi

Okrem iného tiež Orbán v rádiu zopakoval sľub jeho vlády, že vytvoria toľko pracovných miest, koľko v dôsledku koronavírusu zanikne, a oznámil, že do polovice septembra spustia dvojročný plán pre ekonomický rast.

Maďarský premiér sa tiež vyjadril na margo súčasnej politickej situácie. „Maďarská politika mala kedysi geostrategický rozmer a bolo by dobré, keby sme sa vrátili k tomuto spôsobu myslenia,“ vyhlásil a zároveň poukázal na dôležitosť Poľska v strednej Európe, ktoré nazval „materskou loďou“.

Ak sa „nám podarí dostať do správnej formácie okolo Poliakov“, región zaznamená rýchlejšiu mieru rozvoja, skonštatoval. Maďarská vláda podľa Orbána investovala 10 rokov do toho, aby dosiahla, že krajinu jej „susedia už neizolujú“. „Ešte nikdy sme nemali také dobré vzťahy so Srbmi a Slovákmi,“ uzavrel.