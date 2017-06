Maďarský reprezentant Priskin odchádza zo Slovana Bratislava do Ferencvárosu Budapešť

BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Tamás Priskin po dvoch sezónach v Slovane Bratislava odchádza do maďarského futbalového klubu Ferencváros Budapešť. Informáciu o prestupe 30-ročného útočníka priniesol web “belasých” aj s dôvetkom, že zainteresované strany sa dohodli na finančnej kompenzácii, ale nekonkretizoval jej výšku.

Priskin nastúpil za Slovan v 65 zápasoch a dal 30 gólov. V sezóne 2016/2017 to bolo 32 súťažných duelov a 13 zásahov, z nich 10 vo Fortuna lige.

“Vedeli sme, že Tamás sa chce vrátiť do Maďarska, ktoré reprezentuje a je to jeho domovská krajina. Umožnili sme mu prestúpiť do Ferencvárosu a myslím si, že sme mu týmto krokom pomohli. Tamásovi ďakujeme za odvedené služby, držíme palce v novom pôsobisku a do ďalšej kariéry mu prajeme všetko dobré,” vyhlásil viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml. pre internetovú stránku skslovan.com.

Priskin so Slovanom nedávno získal národný pohár Slovnaft Cup. Do spomienok fanúšikov sa z jeho pôsobenia zrejme najviac zapísal hetrik v ligovom zápase s Trenčínom z februára 2017.