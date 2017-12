Madej očakáva od Kisku, že napraví svoju chybu a vymenuje chýbajúcich sudcov

BRATISLAVA 7. decembra (WebNoviny.sk) – Predseda ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej (Smer-SD) očakáva od prezidenta Andreja Kisku, že napraví svoju chybu a bezodkladne vymenuje chýbajúcich sudcov ústavného súdu. Povedal to pred novinármi s tým, že takto by mal Kiska konať na základe stredajšieho rozhodnutia ústavného súdu, ale aj na základe predchádzajúcich záverov Benátskej komisie.

Ústavný súd prikázal prezidentovi konať

Ak tak neurobí, podľa Madeja je momentálne predčasné sa vyjadrovať k tomu, čo by bolo keby. „Treba dúfať, že prezident uzná svoju chybu, vymenuje chýbajúcich sudcov a bude rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu,“ uviedol s tým, že ak by po stredajšom rozhodnutí ústavného súdu trval na nevymenovaní sudcov, mohlo by to byť považované za úmyselné.

Prezident Andrej Kiska nevymenovaním chýbajúcich sudcov z kandidátov zvolených Národnou radou SR porušil ich ústavné práva. Rozhodol o tom v stredu prvý senát Ústavného súdu (ÚS) SR. Zároveň zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní a vrátil prezidentovi vec na ďalšie konanie. Prikazuje prezidentovi, aby vo veci znova konal a z navrhnutých kandidátov vymenoval troch nových sudcov ústavného súdu.

Sťažnosť pätice kandidátov

Ústavný súd posudzoval, či prezident Andrej Kiska svojím postupom, teda nevymenovaním kandidátov za sudcov ÚS, porušil ústavné právo kandidátov Jána Bernáta, Miroslava Duriša, Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu a Jany Laššákovej.

Pätica kandidátov v sťažnosti namietala, že prezident svojím postupom porušil ich základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok a žiadali, aby ÚS rozhodol.

Prezident Kiska odmietol vymenovať z piatich kandidátov dvoch za sudcov ÚS s odôvodnením, že vo svojej doterajšej praxi sa nevenovali ústavnému právu a ochrane ľudských práv a existujú závažné pochybnosti, či sú schopní zastávať funkciu ústavného sudcu.

Ako informoval agentúru SITA poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan, prezident Andrej Kiska po naštudovaní rozhodnutia Ústavného súdu SR oznámi, ako bude ďalej postupovať.