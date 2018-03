Madonna bude režírovať životopisnú snímku Taking Flight

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Americká speváčka, herečka a filmárka Madonna bude režírovať životopisný film Taking Flight o baleríne Michaele DePrince.

Snímka spoločnosti MGM vznikne na motívy knihy Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina (2014), ktorú napísala DePrince so svojou adoptívnou matkou Elaine, a ponúkne pohľad na to, ako sa z osirelého dievčatka z vojnou zmietaného Sierra Leone vypracovala na svetoznámu tanečnicu.

Michaela DePrince vyrastala v Sierra Leone počas občianskej vojny. Keď mala tri roky, povstalci zabili jej otca a o týždeň neskôr zomrela v dôsledku horúčky a vyhladovania aj jej matka.

DePrince mala aj troch bratov, ktorí zomreli v mladom veku. Po tom, ako osirela, ju dal jej strýko do sirotinca. Odtiaľ si ju neskôr adoptovala americká rodina, ktorá v nej spoznala talent na tanec a povzbudila ju k tomu, aby sa venovala baletu.

DePrince hrala vo filme k albumu Beyoncé

Dvadsaťtriročná DePrince vyštudovala na American Ballet Theatre v New Yorku a profesionálne debutovala ako 17-ročná na doskách Joburg Ballet v Juhoafrickej republike. V súčasnosti je sólistkou holandského Národného baletu a predstavila sa napríklad po boku Beyoncé vo filme k jej albumu Lemonade (2016) či v dokumente First Position (2012).

„Michaelina cesta vo mne, ako umelkyne, ale aj ako aktivistky, ktorá rozumie nepriazni osudu, hlboko rezonovala. Máme výnimočnú príležitosť vniesť svetlo do situácie v Sierra Leone a nechať Michaelu, aby bola hlasom všetkých osirelých detí, popri ktorých vyrastala. Je mi cťou, že môžem jej príbeh priviesť k životu,“ vyjadrila sa Madonna, ktorá sa do režisérskeho kresla posadí po tretí raz. Predtým režírovala snímky Špina a múdrosť (2008) a W.E. (2011).

Camilla Blackett sa postará o scenár

O scenár Taking Flight sa postará Camilla Blackett. Leslie Morgenstein, Elysa Koplovitz Dutton, Ben Pugh a Guy Oseary sa pod film podpíšu ako producenti. Za MGM budú na projekt dozerať Jonathan Glickman a Tabitha Shick.

Madonna Louise Ciccone patrí k najvplyvnejším hudobníčkam všetkých čias a mnohí ju označujú za kráľovnú popu. Hudobnú kariéru odštartovala začiatkom 80. rokov v kapelách Breakfast Club a Emmy, no krátko na to sa vydala na sólovú dráhu.

V roku 1983 vydala eponymný debutový album, po ktorom nasledovali Like A Virgin (1984), True Blue (1986), Like A Prayer (1989), Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray Of Light (1998), Music (2000), American Life (2003), Confessions On A Dance Floor (2005), Hard Candy (2008), MDNA (2012) a Rebel Heart (2015). Od roku 2008 je členkou Rock’n’rollovej siene slávy. Ako herečka sa predstavila v snímkach Hľadám Susan. Zn.: Zúfalo (1985), Dick Tracy (1990), Veľké víťazstvo (1992), Štyri izby (1995) alebo Evita (1996)

