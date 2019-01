Maduro by zrejme dostal amnestiu, vyhlásil dočasný venezuelský prezident Guaidó v prvom prejave

CARACAS 25. januára (WebNoviny.sk) – Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó by zvážil udelenie milosti prezidentovi Nicolásovi Madurovi a jeho spojencom, pokiaľ by umožnili návrat demokracie do Venezuely.

Ústavný poriadok do Venezuely

Guaidó sa tak vyjadril vo štvrtok v prvom prejave, odkedy ho deň predtým Národné zhromaždenie uznalo za dočasného prezidenta. Časť rozhovoru, ktorý čoskoro odvysiela americká televízia Univision vysielajúca v španielčine, sa objavila na jej webovej stránke.

Guaidó podľa týchto údajov povedal, že amnestia bude pre každého, kto pomôže prinavrátiť do Venezuely ústavný poriadok.

Prezidentom až do volieb

Predseda venezuelského Národného zhromaždenia Guaidó sa vyhlásil za dočasného prezidenta v stredu pred tisíckami demonštrantov na zhromaždení v Caracase.

Ako uviedol, na základe venezuelskej ústavy je jeho právom, aby sa ujal prezidentskej funkcie až do vyhlásenia nových volieb. Za dočasného prezidenta ho už uznali Spojené štáty americké, Kanada a viac než 12 krajín Latinskej Ameriky. Maduro sa však moci vzdať podľa všetkého neplánuje.