Mafia má podľa Matoviča strach, že by jej Lipšic ako šéf prokuratúry „išiel po krku“

Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) má mafia strach, že by jej Daniel Lipšic ako generálny prokurátor „išiel po krku“. Premiér verí, že sa do výberového konania na túto funkciu prihlásia aj ďalší ľudia mimo prokuratúry s právnickým vzdelaním. Matovič to uviedol po štvrtkovom rokovaní vlády.

Možno sa nechá spochybňovať

„Kebyže sa bavíme o Danielovi Lipšicovi, mafia má na Slovensku obrovský strach z toho, že by tento človek bol ten, ktorý by dokázal ‚ísť mafii po krku‘ z pozície generálneho prokurátora tak, ako išiel mafii po krku posledné roky,“ povedal premiér.

Podľa Matoviča mafia urobí čokoľvek, aby Lipšica spochybňovala. „Možno sa nechá spochybňovať. Pevne verím, že sa do výberového konania pod drobnohľadom verejnosti prihlási ‚iks‘ statočných ľudí a odolajú tlaku mafie,“ vyhlásil premiér.

Daniel Lipšic momentálne nespĺňa podmienku na kandidovanie za šéfa prokuratúry, pretože prokurátorom nie je. Z tohto dôvodu by sa musel zmeniť zákon. Prezidentka Zuzana Čaputová sa tento týždeň vyjadrila, že prokuratúra má aj vo vlastných radoch schopných členov, ktorí by mohli zastávať pozíciu generálneho prokurátora.

Rozšíria aj okruh navrhovateľov

„Pokiaľ ide o úvahu o zmene zákona v súvislosti s jedným z konkrétnych mien, najskôr by som sa o tejto téme porozprávala s pánom premiérom,“ poznamenala.

Premiér Matovič vo štvrtok nechcel na Čaputovú reagovať, kým si ju nevypočuje. Pripomenul, že v programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že sa umožní kandidovať širšiemu okruhu kandidátov a tiež sa rozšíri okruh navrhovateľov, ktorí môžu predložiť kandidátov na generálneho prokurátora.

Súčasný generálny prokurátor Jaromír Čižnár končí vo funkcii v lete. Uplynie mu sedemročné funkčné obdobie. Kandidáta na šéfa prokuratúry volí parlament a vymenúva ho prezident SR.