Mafiánsky „Hrobár“ z gangu sátorovcov sa postaví pred súd, termín hlavného pojednávania je už známy

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vytýčil na 22. februára hlavné pojednávanie s Lehelom H., známym tiež pod prezývkou „Hrobár“. Ten čelí obžalobe pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a viacerých trestných činov úkladnej vraždy a vraždy.

Od apríla minulého roku je na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (NS SR) stíhaný väzobne.

Sátorove telo opakovane premiestňovali

Lehel H. svoju prezývku nadobudol tak, že na pozemku v areáli bývalého družstva v Čótfe zakopával obete mafiánskeho gangu sátorovcov. V procese so skupinou vedenou Zsoltom Nagyom, prezývaným „Čonty“, vystupoval ako svedok.

V septembri 2018 napríklad na ŠTS vypovedal o tom, ako pomáhal obžalovaným Františkovi Zakálovi a Kristiánovi Kadárovi usmrtiť zakladateľa skupiny Lajosa Sátora.

Lehel H. vypovedal, že v decembri 2010 Sátora zastrelil na farme v Čótfe on, hoci bolo dohodnuté, že to urobí Kadár. Nahé telo Sátora potom uložili do jamy, ktorú vyhĺbil Lehel H. pomocou bagra. Neskôr z obáv, že by polícia mohla pozostatky Sátora nájsť, telo vykopali a opakovane premiestňovali.

Detailný popis ďalšej vraždy

Lehel H. popísal aj vraždu Andora Reisza, ktorého v novembri 2006 zastrelil Sátor v areáli farmy. Telo potom „vytiahli na trojnožku používanú pri zabíjačkách a rozporciovali“. Obžalovaný Kadár podľa svedka zavraždenému odrezal pohlavný úd, pretože mal pomer s jeho ženou.

„Hrobár“ povedal, že „mäkké časti tela pomleli a vysypali do Malého Dunaja“. Veľké kosti a iné časti tela chceli najprv spáliť, ale neskôr ich zakopali na poli za areálom farmy.