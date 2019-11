Americký magazín Billboard vyhlásil speváčku Taylor Swift za Ženu desaťročia. Dvadsaťdeväťročná interpretka je vôbec prvou laureátkou tohto ocenenia. Prevezme si ho 12. decembra v Los Angeles na 14. ročníku podujatia Women in Music.

Swift, ktorú už Billboard dvakrát vyhlásil za Ženu roka, si nový titul vyslúžila za to, že je „jednou z najuznávanejších umelcov“ druhého desaťročia 21. storočia.

Cenu jej udelia aj za jej oddanosť ochrane autorských práv, hudobnému vzdelávaniu, programom zameraným na gramotnosť, výskumu rakoviny, pomoci pri katastrofách a iniciatíve Time’s Up.

Počas tohtoročného Women in Music ocenia aj speváčky Alanis Morissette, Brandi Carlile, Nicki Minaj či výkonnú riaditeľku agentúry Roc Nation Desiree Perez.

Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017) a Lover (2019). K jej najväčším hitom patria skladby ako Shake It Off, Blank Space, I Know You Were Trouble či Bad Blood. Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 23 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 – 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).