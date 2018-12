Magazín Time vyhlásil za osobnosť roka 2018 „Strážcov pravdy“, je medzi nimi novinár Chášakdží

NEW YORK 13. decembra (WebNoviny.sk) – Prestížny americký magazín Time vyhlásil za osobnosť roka 2018 skupinu novinárov, ktorú nazval The Guardians and the War on Truth.

Medzi „Strážcov pravdy“ patria zavraždený saudskoarabský opozičný novinár Džamál Chášakdží, filipínska novinárka Maria Ressa kritizujúca tamojšiu vládu, dvojica väznených novinárov z agentúry Reuters Wa Lone a Ťjo Sou Ua a redakcia novín Capital Gazette, kde strelec v júni zabil piatich ľudí.

Podľa zástupcov magazínu Time sa všetci menovaní „pokúsili hľadať pravdu a podstúpili pritom veľké riziko„. Čitatelia magazínu si tento rok v online hlasovaní zvolili za osobnosť roka 2018 juhokórejskú skupinu BTS.