Magazín Time zverejnil zoznam najvplyvnejších ľudí sveta

reklama:

reklama:

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) – Americký týždenník Time zverejnil zoznam 100 najvplyvnejších ľudí sveta. Dostali sa doň nielen osobnosti z oblasti politiky, kultúry či šoubiznisu, ale napríklad aj zakladateľ portálu WikiLeaks Julian Assange, modelka Ashley Graham či šéfkuchárka a reštauratérka Barbara Lynch.

V zozname tento rok opäť figuruje pápež František a okrem neho sa v ňom znova objavili aj americký prezident Donald Trump, jeho ruský náprotivok Vladimir Putin či severokórejský líder Kim Čong-Un. Medzi ďalšími najvplyvnejšími politikmi sú aj britská premiérka Theresa May, čínsky prezident Si Ťin-pching, veliteľ iránskych revolučných gárd Kásim Sulejmaní, prezident Kolumbie Juan Manuel Santos, indický premiér Narendra Modi, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, thajský kráľ Ráma X. či filipínsky prezident Rodrigo Duterte.

Spomedzi hudobníkov sa do stovky najvplyvnejších ľudí dostali Chance The Rapper, Ed Sheeran, Alicia Keys či Demi Lovato. Z oblasti kinematografie sú to zase Constance Wu, Jordan Peele, Riz Ahmed, Ava DuVernay, Margot Robbie, Ryan Reynolds, Leslie Jones, James Corden či Viola Davis.

Medzi ďalšími osobnosťami, ktoré sa na zoznam dostali, sú aj dcéra spomínaného amerického prezidenta Ivanka Trump s manželom Jaredom Kushnerom, gymnastka Simone Biles, spisovateľ Colson Whitehead, brazílsky futbalista Neymar, gambijská právnička Fatou Bensouda, írsky majster zmiešaných bojových umení Conor McGregor, peruánska aktivistka za práva žien a bojovníčka proti domácemu násiliu Cindy Arlette Contreras Bautista či astronómovia Natalie Batalha, Guillem Anglada-Escudé a Michael Gillon.

Informácie pochádzajú z webstránky time.com.