Magdaléna Rybáriková ide na Wimbledone do druhého kola, našla recept na Niculescovú

LONDÝN 4. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková zvíťazila nad rovnako nenasadenou Rumunkou Monicou Niculescovou za 78 minút 6:4, 6:1 v utorňajšom stretnutí 1. kola dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva). V bilancii zo vzájomných súbojov znížila na 3:4.

Dvadsaťdeväťročnej 51. žene hodnotenia WTA Niculescovej sa Rybáriková revanšovala za nezdary z tohto podujatia z rokov 2007 a 2008, ale aj za tasmánsky Hobart 2014 a finále na úrovni ITF v Egypte už v sezóne 2005.

Dvadsaťosemročná piešťanská rodáčka Rybáriková, 87. v singlovom renkingu, bude v 2. kole v britskej metropole čeliť úspešnej zo súboja Karolína Plíšková (ČR-3) – Jevgenija Rodinová (Rus.). Proti Češke ešte nehrala, s Ruskou má seniorskú štatistiku 2:2 (dovedna 2:3), nedávno ju zdolala vo štvrťfinále práve na tráve v britskom Surbitone 6:4, 6:4.

Bývalá 31. žena svetového rebríčka Rybáriková má na konte 24 triumfov z ostatných 26 stretnutí. V rámci toho získala trofeje na turnajoch ITF v Gifu, Fukuoke, spomenutom Surbitone a Ilkley. V júli 2016 podstúpila operáciu zápästia nedominantnej ľavej ruky a v auguste mala pod skalpelom pravé koleno. Vrátila sa vo februári. Ešte v apríli figurovala na 431. pozícii v systéme, teda o 400 miest pod osobným maximom.

Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková bola predvlani v 3. kole v All England Lawn Tennis and Croquet Clube. Na Majors sa takto ďaleko dostala aj na newyorských US Open 2008 a 2009. Zo Sloveniek už v pondelok postúpila do 2. kola osmička turnaja Dominika Cibulková, skončila Jana Čepelová. V utorok sa ešte predstaví Kristína Kučová.

WIMBLEDON – DVOJHRA ŽIEN – 1. KOLO

Magdaléna Rybáriková (SR) – Monica Niculescová (Rum.) 6:4, 6:1 za 78 minút