Magoni opísal najťažší moment sezóny, vyjadril sa aj ku Gutovej či obave z návratu Shiffrinovej

Profesionál, perfekcionista, mág a v jednej reklame dokonca aj kúzelník. Taliansky tréner Livio Magoni si počas päťročnej spolupráce s Petrou Vlhovou vyslúžil od slovenských fanúšikov či rôznych komentátorov lyžiarskeho diania veľa vznešených prívlastkov.

Obrovský slalom mala zajazdiť lepšie

Minulý víkend vo švajčiarskom Lenzerheide mu k tomu pribudol aj ten, po ktorom túžil najviac – tréner najlepšej lyžiarky na svete. Petra Vlhová ako prvá Slovenka zdvihla nad hlavu veľký glóbus pre celkový triumf vo Svetovom pohári.

„Ihneď po skončení posledných pretekov som nebol spokojný, lebo obrovský slalom mala zajazdiť lepšie. Avšak keď som zbadal víťazný pohár, ako ho vytiahli zo škatule a začal stúpať k oblohe, prišiel som na iné myšlienky. Vtedy som si povedal, áno, máme to a celé to stálo za to. Aj keď priznávam, že v posledných dvoch pretekoch už Petra nejazdila tak, ako som to chcel,“ uviedol Livio Magoni v rozhovore na športovom webe NeveItalia.it.

Zavedenie pravidla bolo nevyhnutné

Vo finále Svetového pohára v Lenzerheide sa schyľovalo k veľkému súboju o veľký glóbus medzi Vlhovou a Gutovou-Behramiovou. Napokon však k ničomu dramatickému nedošlo. Nepriazeň počasia v kombinácii s prísnymi pravidlami FIS zrušili zjazd aj super G a sebavedomá Švajčiarka prišla o šancu preskočiť Slovenku na čele Svetového pohára.

A keď v záverečnom obrovskom slalome už o nič nešlo, preteky demonštratívne „zabalila“ po tretej bránke. Kto však chce namietať, že Vlhová získala veľký glóbus vďaka zlému počasiu vo Švajčiarsku, toho Magoni rád vyvedie z omylu.

„Bol som pri tom, keď FIS zaviedla pravidlo o nemožnosti posunutia termínov pretekov vo finále Svetového pohára a myslím si, že to bolo nevyhnutné. Hrozilo totiž riziko výberu pretekov podľa toho, ako by to niekomu vyhovovalo. Tento rok sme mali smolu s počasím vo finále SP, ale tú smolu mali všetci. Čo sa týka rivality s Larou Gutovou-Behramiovou, ale aj inými pretekárkami v boji o veľký glóbus, vedeli sme, že ju môžeme zdolať len vtedy, keď sa Petra výrazne zlepší v rýchlostných disciplínach. A túto zmenu sme zvládli za pár sezón. Na druhej strane Lara môže rovnako jazdiť slalomy ako iné lyžiarky, ktoré sú všestranné. A počas sezóny sme neboli neustále vo výhode. Veď až do pretekov v San Pellegrine sa vo Svetovom pohári nejazdil slalom takmer dva mesiace, presne od Flachau 12. januára po Jasnú 6. marca,“ skonštatoval Magoni.

Super G bude jazdiť naďalej

Taliansky odborník priznal, že sa obával aj návratu Mikaely Shiffrinovej do formy spred pár rokov, keď nemala v slalome konkurenciu a vzhľadom na svoju všestrannosť brala aj veľké glóbusy.

„Netrápilo ma, že vynecháva rýchlostné disciplíny. Keď som však videl, že sa zameriava na tréning slalomu a obrovského slalomu a v januári vyhrala slalom vo Flachau, bál som sa, že začne víťaziť v každých pretekoch, do ktorých nastúpi. A tie body by nám chýbali. Napokon však aj ona bojovala sama so sebou viac, ako si predstavovala. A sezóna v slalome dopadla tak, že najlepšia bola Liensbergerová. Myslím si, že táto Rakúšanka má do budúcnosti taký potenciál, že so svojou technikou môže vyhrávať vo všetkých slalomoch,“ všimol si Magoni.

Budúca sezóna bude olympijská a taliansky stratég tvrdí, že jeho slovenská zverenkyňa v nej určite absolvuje menší počet pretekov a nebude takpovediac v jednom kole od štartu až do cieľa súťažného ročníka SP 2021/2022. „Super G bude Petra jazdiť aj naďalej, ale k zjazdom sa vrátime až pred začiatkom olympijských hier. V Pekingu bude naším cieľom akákoľvek medaila, lebo Slovensko ešte nemá olympijskú medailu v lyžovaní. Svetový pohár však zostane priorita a Petra to už chápe. Keď sme sa spoločne v hoteli pozerali na veľký glóbus, pochopili sme to všetci,“ pokračoval Magoni.

Mentálny problém v Kranjskej Gore

Podľa neho najťažší moment práve skončenej sezóny nastal v januári, keď v obrovských slalomoch v Kranjskej Gore skončila na štvrtom a desiatom mieste. „Nevedeli sme, čo sa stalo, lebo sa jazdilo na ľade a za normálnych okolností mala bojovať o víťazstvo. Nenašla však pohodu na svahu a správny rytmus, nebola to vtedy ona. Nešlo len o technický, ale aj mentálny problém,“ naznačil Magoni.

Na otázku, ako by porovnal veľké glóbusy, ktoré dosiahol so Slovinkou Tinou Mazeovou v roku 2013 a teraz so Slovenkou Petrou Vlhovou, Magoni odpovedal takto: „Keď som začal pracovať s Tinou Mazeovou, bola už hotová slalomárka aj ‚obrakárka‘, potrebovala sa zlepšiť v zjazdoch. Na druhej strane Petra Vlhová bola na začiatku našej spolupráce čistá slalomárka, vychádzalo to aj z kultúry lyžovania na Slovensku. Tvrdo sme zapracovali na jej všestrannosti a každý člen nášho tímu pri tom zohral dôležitú úlohu.“