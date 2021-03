Magoni sa ospravedlnil Vlhovej za svoje slová. Taliani však prišli s ďalšou špekuláciou o jeho odchode

Taliansky tréner Livio Magoni sa prostredníctvom denníka Šport ospravedlnil Petre Vlhovej aj všetkým Slovákom, ktorých sa dotkli jeho tvrdé slová na adresu Vlhovej a jej rodiny v rozhovore na webe talianskeho denníka Corriere della Sera.

Magoniho mrzí, že jeho slová neboli správne interpretované a pochopené a že sa rozhovor objavil v čase, keď sa Petra Vlhová spolu s rodinou aj tisíckami svojich fanúšikov tešia z historického úspechu v podobe zisku veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári.

„Špeciálne sa ospravedlňujem všetkým Slovákom i Petre za to, že som zruinoval jej veľký okamih šťastia. Mrzí ma to pre celé Slovensko. Prepáčte!“,“ skonštatoval Livio Magoni pre Šport.

Magoniho slová boli zle interpretované

Autor rozhovoru Flavio Vanetti sa Magoniho okrem iného spýtal na to, čo si myslí o Petriných výkonoch v porovnaní s ostatnými lyžiarkami (Taliankami, pretože sú to talianske noviny), ale takisto v porovnaní s Mikaelou Shiffrinovou a jeho bývalou úspešnou zverenkyňou Tinou Mazeovou.

„Aby ste to pochopili správne, chcel som zdôrazniť obrovskú kvalitu práce, ktorú Petra odviedla. Použil som na to špeciálny taliansky výraz, ktorým som vyjadril, že Petra má železné NOHY, nie že je ŽELEZO. Na rozdiel od niektorých športovcov, ktorí dokážu cítiť sneh obdivuhodným spôsobom a vedia sa naň adaptovať, Petra toto vnímanie nemá, ale bola schopná prekonať tento hendikep obetavosťou a prácou,“ vysvetlil Magoni jednu z kontroverzných častí v rozhovore.

Špekulácie talianskych médií

Talianske médiá si však myslia, že za kritickým tónom Magoniho na Vlhovú môže byť aj jeho snaha nájsť si v novej sezóne nový trénerský džob a do úvahy údajne prichádza aj Federica Brignoneová, Vlhovej predchodkyňa s veľkým glóbusom zo sezóny 2019/2020.

„Opustí Brignoneová elitnú skupinu talianskych lyžiarok, aby začala trénovať pod Magonim? Budú títo dvaja spolupracovať v olympijskej sezóne? Tento scenár je momentálne vzdialený, ale bavíme sa o ňom vzhľadom na to, čo sa stalo v uplynulých dňoch po Vlhovej triumfe vo Svetovom pohári,“ napísal portál NeveItalia.it.

Magoni sa blízkej dobe rozhodne

Magoni však na tieto špekulácie zareagoval jednoznačne odmietavo.

„Nič o tom neviem, tieto veci ma zabíjajú. Som v Jasnej s Vlhovou a pracujeme na testovaní materiálu pred ďalšou sezónou. Dostal som sa do tejto situácie bez toho, aby som čokoľvek urobil,“ skonštatoval Magoni.

Skúsený taliansky odborník sa zatiaľ definitívne nevyslovil, či naplní zmluvu a povedie Vlhovú ako hlavný tréner aj v olympijskej sezóne 2020/2021.

„Na jednej strane je veľký glóbus míľnik, po ktorom by mal nastať čas na rozlúčku, ale keď vidím deti aj dospelých na Slovensku, ako si pýtajú môj podpis, mám pocit, že by som zradil týchto ľudí. Na Slovensku sú fanúšikovia zbláznení z úspechov Petry. Je to ženská obdoba Petra Sagana. Táto explózia radosti je úžasná a robí moju voľbu ešte ťažšou. Rozhodnem sa v krátkom čase,“ uviedol Magoni v jednom z nedávnych rozhovorov pre talianske médiá.