Mahut a Herbert zvíťazili vo finále štvorhry na Australian Open a zavŕšili kariérny Grandslam

MELBOURNE 27. januára (WebNoviny.sk) – Francúzski tenisti Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut sa stali víťazmi štvorhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

Turnajové päťky Herbert a Mahut si vo finále poradili s nasadenými dvanástkami Fínom Henrim Kontinenom a Austrálčanom Johnom Peersom za 98 minút 6:4, 7:6 (1). Víťazi premenili hneď prvý mečbal v tajbrejku druhého setu pri podaní Peersa.

Vytúžené posledné grandslamové víťazstvo

Herbert a Mahut triumfom v Melbourne skompletizovali tzv. kariérny Grandslam, teda triumfy na všetkých štyroch turnajoch „veľkej štvorky“ vo štvorhre. Podarilo sa im to v rozpätí necelých piatich rokov. V sezóne 2015 spolu ovládli US Open, o rok neskôr Wimbledon, vlani sa tešili z triumfu na Roland Garros.

Celkovo sa Herbert a Mahut aktuálne tešia z trinásteho spoločného titulu v deblovej profikariére. Rozdelia si prémiu 750 000 AUD a do rebríčka vo štvorhre im pribudne 2000 bodov.

„V roku 2015 sme práve v Melbourne začali svoju spoluprácu a skončili sme tesne pod vrcholom vo finále. Dnes sme to vytúžené posledné grandslamové víťazstvo spolu dosiahli. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli a pomáhajú. Aj rodine, ktorá skoro ráno vstávala, aby sa mohla pozerať na moje zápasy. Toto je najlepší turnaj z celého roka a ja som šťastný, že sme to dotiahli do víťazného konca,“ uviedol 27-ročný Pierre-Hugues Herbert v ďakovnej reči priamo na kurte Arény Roda Lavera.

Jeho o desať rokov starší spoluhráč Mahut dodal aj adresne k svojmu „parťákovi“: „Už to máme komplet a užívame si to ako nikdy predtým. Mám ťa rád ako svojho brata a verím, že toto nie náš spoločný koniec.“

Vyrovnali sa legendám deblovej histórie

Herbert a Mahut na ceste do finále vyradili v 2. kole Slováka Igora Zelenaya s Ukrajincom Denisom Molčanovom /7:5, 6:7 (5), 6:4/. Skompletizovaním „grandslamu“ sa vyrovnali takým legendám deblovej histórie, akými sú americkí bratia Bob a Mike Bryanovci.

Tí zavŕšili svoj „grandslam“ v roku 2006 a aktuálne v Melbourne stroskotali vo štvrťfinále práve na raketách Herberta a Mahuta. Pred Bryanovcami skompletizovali víťazstvá na všetkých štyroch grandslamových vrcholoch sezóny ako poslední Holanďania Jacco Eltingh a Paul Harhuis v roku 1998.