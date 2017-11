Slovenský obranca Maier sa pobil s Hollwegom, chcel sa zviditeľniť v drese Liberca

LIBEREC 25. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský obranca Patrik Maier odohral v piatok v drese Liberca iba tretie stretnutie v najvyššej českej hokejovej súťaži a pobil sa so zámorským útočníkom v službách Plzne Ryanom Hollwegom.

Dvadsaťjedenročný Maier vyzval o trinásť rokov staršieho Hollwega v 53. minúte zápasu po tom, čo skúsený útočník tvrdo poslal k zemi Lukáša Dernera z Liberca. V boxerskej vložke mal podľa očakávania navrch hráč so skúsenosťami z NHL, ale Maier mu bol dôstojným súperom. Skúsenosti s tvrdým zámorským hokejom má i slovenský bek, dva roky pôsobil v juniorskej WHL.

O trinásť rokov starší Hollweg

„Hollweg prišiel na ľad a zákerne dohral môjho spoluhráča, tak som ho vyzval k tomu, o čo si koledoval. Bol to dobrý súboj, som spokojný,“ pochvaľoval si podľa hokej.cz Maier. „Nikdy som nebol a ani nie som bitkárom. S pästnými súbojmi však nemám problém a rád sa postavím za tím,“ doplnil.

Maier je v Česku iba od začiatku aktuálnej sezóny, dosiaľ bol na hosťovaní v HC Benátky nad Jizerou v nižšej súťaži. Podľa vlastných slov sa na boxerskú vložku s Hollwegom pripravoval vopred. „Bolo to v pláne. Chcel som sa nejakým spôsobom uviesť do extraligy, ukázať sa. Myslím si, že to dopadlo dobre,“ uviedol rodák z Bratislavy.

Za bitku mu poďakoval

„S trénerom Janom Ludvigom si občas hovoríme nejaké taktiky a skúšame box. Dokonca sme si pozreli i video. Nebola to žiadna zvláštna príprava, išlo skôr o to, aby som vedel, čo môžem očakávať,“ ozrejmil.

Slovenského obrancu pochválil i samotný Hollweg, ktorý v českej extralige nazbieral už 420 trestných minút. Za súboj mu poďakoval dokonca i priamo na ľade. „Presne to dobrí bojovníci robia. Pozerajú videá, boxujú a pripravujú sa. Nie je to v ničom iné ako tí, čo dávajú góly alebo hrajú technický hokej. Aj tí, čo zápasia musia trénovať,“ povedal americký rodák s kanadským občianstvom.

„Skúšal ma vyzvať na bitku už skôr, ale čakal som na správnu príležitosť. Bol to podľa mňa parádny a férový súboj“ vyhlásil Hollweg, ktorý s bitky odišiel so zakrvavenou tvárou. Maier zase okamžite zamieril do šatne s ľadom priloženým k hlave.