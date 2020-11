Majerský: Ak sa Očistec nedotiahne do konca, premrháme historickú šancu

Akcia „Očistec“ posiela v týchto dňoch viacerých vysokých funkcionárov policajného zboru do väzby na základe obvinení zo závažných trestných činov. Ak sa potvrdí, že trestné stíhania boli v minulosti účelovo desivo vedené proti politickým oponentom, bude absolútne kľúčové, aby dnes stáli naopak na dôkazoch a rozvahe. Tým sa bez ohľadu na politické tričko definitívne ukončí doba ochrany „našich ľudí“, zdôrazňuje v rozhovore predseda KDH Milan Majerský.

NAKA minulý týždeň zadržala viacerých bývalých vysokých funkcionárov polície, ktorých obvinila zo závažných trestných činov. Ako vnímate tieto kroky?

Milan Majerský, predseda KDH: V prvom rade chcem oceniť odvážnu prácu vyšetrovacích zložiek, ktorá je signálom toho, že žiadna funkcia už viac nikoho nemôže chrániť pred spravodlivosťou. Ide tiež o dôležitý krok k nevyhnutnej očiste bezpečnostných zložiek štátu, vrátane vrcholných pozícií. Ak sa však potvrdí, že trestné stíhania boli v minulosti účelovo desivo vedené proti politickým oponentom, bude absolútne kľúčové, aby dnes stáli naopak na dôkazoch a rozvahe. Tým sa bez ohľadu na politické tričko definitívne ukončí doba ochrany „našich ľudí“.

Ak by sa vznesené obvinenia potvrdili, čo to hovorí o stave našej krajiny?

Milan Majerský, predseda KDH: Obvinenia, ktoré polícia vzniesla voči zadržaným, sú mimoriadne závažné – zvlášť, ak si uvedomíme, že ide o vysokých funkcionárov, ktorí nás mali naopak pred takýmito zločincami chrániť. Samozrejme to vyvoláva celý rad otázok, kam až táto chobotnica môže siahať a čo všetko sa ešte dozvieme. Nateraz by som počkal na závery vyšetrovacej akcie, ktorá sa podľa dostupných informácií neskončila. V každom prípade je to veľmi smutný obraz, ktorý však môže plne nahradiť nádej, že k takýmto zlyhaniam v štáte už nebude dochádzať. Ale na to tento závažný proces nesmie byť spochybniteľný a musí byť vedený maximálne dôsledne a v medziach spravodlivosti.

Čo hovoríte na tlak verejnosti obviniť v prípade ďalšie konkrétne osoby?

Milan Majerský, predseda KDH: Je prirodzené, že akciu Očistec, ktorá je odpoveďou na zločinecký systém obludných rozmerov, v médiách a na verejnosti sprevádzajú veľké vášne. Zlo, ktorého sme svedkami, je obrovské. Ale spravodlivosť sa musí riadiť podľa zákona, rozhodnúť musia dôkazy, nie želanie ľudí na základe medializovaných informácií. To je pre spravodlivý štát kľúčové.

KDH vždy stálo na strane spravodlivosti a aj dnes veríme, že statoční vyšetrovatelia, sudcovia či prokurátori dostanú poctivou prácou Slovensko z pazúrov zločineckého systému.

Aký vplyv môže mať táto kauza na budúcnosť Slovenska?

Milan Majerský, predseda KDH: KDH vždy podporovalo a bude podporovať všetky kroky, ktoré pomôžu odhaliť a stíhať tak organizovaný zločin, ako aj každé porušenie spravodlivosti v našej krajine. Takto sa rodí spravodlivejšie Slovensko. Zabezpečiť spravodlivosť je základná úloha štátu. Ak to štát dokáže, zamedzuje tým zároveň nárastu extrémizmu, ktorý je sekundárnym efektom zlyhania vymožiteľnosti práva a neexistujúcich šancí na dôstojný život pre každého občana. Spravodlivé súdne procesy, ktoré stoja iba na dôkazoch, nie kontaktoch, môžu dať nášmu štátu základ pre férový život pre všetkých.

Informačný servis