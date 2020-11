Majerský: Gröhling zabúda na odborné školstvo, chýba prepojenie s praxou a trhom práce

Vízii pre slovenské školstvo od ministra Gröhlinga chýba ucelený koncept. Okrem iného zabúda na dôležitú oblasť modernizácie duálneho vzdelávania a na prepojenie odborného školstva s praxou a trhom práce. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský v reakcii na predstavený plán ministra školstva pre moderné vzdelávanie. KDH predstaví vlastný súbor opatrení.

„Oceňujeme aktívnu snahu ministra Gröhlinga zlepšiť vzdelávací systém. Ak však minister hovorí o vízii, ktorá má byť zázračným elixírom pre slovenské školstvo, musí sa dotýkať skutočného života. Tu jej chýba adekvátny dôraz na podporu duálneho vzdelávania, ktoré sa ukazuje ako veľmi dôležité pre uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, a preto by nemalo chýbať medzi prioritami pre školstvo,“ poukazuje Majerský. Avizované opatrenia podľa neho nevnímajú potreby zamestnávateľov.

„V časoch skúšok, ktorou nie je iba Covid-19, ale aj dlhodobá schopnosť zamestnávateľov prežiť, by mnohé firmy privítali čiastočnú náhradu výpadku na trhu práce šikovnými študentmi. Keď sa v ostatnom čase spustila aktívna debata o duálnom vzdelávaní, neuzatvárajme ju s tým, že teraz na ňu nie je čas. Je najvyšší čas a ak ju štát zveľadí jednou z overených funkčných schém, vráti sa mu to,“ apeluje Majerský.

Predseda KDH upozorňuje, že Slovensko by sa malo inšpirovať úspešnými schémami v zahraničí – napríklad v Nemecku či Rakúsku. „Ak by boli školy, študenti i zamestnávatelia motivovaní spolupracovať, bola by to vzájomná pomoc. Na motiváciu takejto spolupráce by sa v tomto období mohli využiť prostriedky z Fondu obnovy,“ navrhuje Majerský. Prostriedky by sa podľa neho mohli použiť na financovanie systému, ako aj na moderné technológie pre školy a firmy, ktoré sa do duálneho vzdelávania zapoja.

Potvrdením záujmu podľa Majerského, ktorý je aj predsedom Prešovského samosprávneho kraja, je práve situácia na východe Slovenska. „Za tri roky sme počet študentov zúčastnených v systéme duálneho vzdelávania v Prešovskom kraji zvýšili z 80 na viac než tisíc. Lepšia pripravenosť na trh práce je pre nás prioritou a ak k nej vieme dopomôcť duálnym vzdelávaním, namiesto prekážok a dôvodov hľadajme, ako systém vylepšiť tak, aby boli čo najviac spokojné obe strany – škola i zamestnávateľ,“ apeluje Majerský. Zriecť sa modernizácie duálneho vzdelávania je podľa neho posledná z možností. „Kľúčové je, aby štát našiel rovnaké podmienky pre všetkých a bol ochotný vytvoriť priestor spolupráce, z ktorého budú profitovať všetci. Kde sa chce, tam sa to dá,“ doplnil predseda KDH.

KDH by zároveň privítalo, ak by debata o modernom školstve nebola zúžená len na vytrhávanie niektorých oblastí, ale stála na koncepčnom pláne. Vo vízii sa podľa hnutia objavujú nedostatky aj v oblasti primárneho a vysokého školstva. „KDH je ochotné a pripravené odborne prispieť do debaty, hnutie preto predstaví vlastný súbor opatrení pre moderné školstvo, ktoré vízia od Gröhlinga opomína,“ uzatvára Majerský.

