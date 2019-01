Majetková nerovnosť je „mimo kontroly“, upozorňuje charitatívna organizácia Oxfam

DAVOS 21. januára (WebNoviny.sk) – Majetková nerovnosť vo svete je „mimo kontroly“, upozornila na to medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam pred výročným stretnutím podnikateľských a politických lídrov vo švajčiarskom Davose.

Nie je to akceptovateľné

Organizácia Oxfam, ktorá sa roky snaží upozorniť na túto problematiku pred Svetovým ekonomickým fórom, v správe zverejnenej v pondelok uviedla, že bohatstvo miliardárov sa vlani zvýšilo o 12 %, čiže o 2,5 mld. USD denne. Zároveň konštatovala, že majetok 3,8 mld. najchudobnejších ľudí sveta klesol o 11 %.

„Nie je to nevyhnutné, nie je to akceptovateľné,“ povedala v rozhovore pre agentúru Associated Press Winnie Byanyima, výkonná riaditeľka Oxfam International.

Zmena sa očakáva od vlády

Organizácia zároveň uviedla, že počet miliardárov od finančnej krízy, ktorá bola pred desaťročím, sa takmer zdvojnásobil, ale dane voči bohatým a korporáciám klesli na najnižšiu úroveň za desaťročia.

„Vlády teraz musia urobiť reálnu zmenu, aby zabezpečili, že korporácie a bohatí jednotlivci budú platiť férový podiel daní,“ vyhlásila výkonná riaditeľka Oxfam International.

(1 EUR = 1,1402 USD)