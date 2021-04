Majetkové priznania sú proti korupcii slabé. Poslanec Baránik vidí účinnejší liek

Situácia, aká nastala pri zverejňovaní majetkov politikov, nemá obdobu. Ku koncu apríla tohto roka majú byť parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií doručené majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2020, no zatiaľ nie sú verejne známe ani tie za rok 2019.

Doteraz sa zvyčajne dokumenty o priznaných majetkoch zverejňovali na stránke Národnej rady SR začiatkom letných prázdnin. Nič také sa vlani neudialo a termíny sa posúvajú. Do parlamentu a do mnohých štátnych funkcií či pozícii, kde štát nominuje svojich zástupcov, prišlo veľa nových ľudí. Ich majetky nateraz zostávajú „ukryté“ pred zrakom verejnosti.

Problémom je tiež efektivita priznávania majetkov. Kontrola je skôr formálna a aj obsah dokumentov, do ktorých je možné verejne nahliadať, je všeobecný, bez detailov.

Nepoznali zákon, nepodali priznania

Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD) portálu Webnoviny.sk povedal, že sa pracuje na čo najrýchlejšom zverejnení dokumentov. Predpokladá, že by sa tak mohlo stať do týždňa. „Neviem však dať za to ruku do ohňa. Máme technické problémy, ktoré sa týkajú preklápania do systému,“ vysvetlil.

Podľa Suska veľa ľudí ani nevedelo, že sa stali verejnými funkcionármi zo zákona. Išlo aj o také o osoby, ktoré sa stali členmi dozorných a správnych rád menovaných štátom. Mnohí ľudia vo funkciách preto oznámenie o svojich majetkoch parlamentnému výboru neposlali.

Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD). Foto: SITA/Jozef Jakubčo

„Museli sme voči všetkým začať konania, dotknuté osoby sa museli vyjadriť. To znamená, že aj predkladanie oznámení sa veľmi naťahovalo. Oznámenia sa podávali až niekedy na jeseň 2020,“ uviedol poslanec.

Tri administratívne sily a tisícky dokumentov