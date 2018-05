Majiteľ Neapolu prehovoril o Marekovi Hamšíkovi, slovenskú hviezdu lacno z tímu nepustí

NEAPOL 30. mája (WebNoviny.sk) – Majiteľ talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Aurelio De Laurentiis sa vyjadril na tému prípadného odchodu slovenského stredopoliara Mareka Hamšíka do Číny. V rozhovore pre web Football Italia povedal, že kapitána tímu lacno nepustí.

„Je to na ňom, či chce odísť, ale nikomu nebudem dávať zľavu. Pýtal som sa ho, kam ideš? Toto je tvoj domov,“ prezradil pre Football Italia De Laurentiis svoj postoj k aktuálnej situácii okolo Mareka Hamšíka.

Marek Hamšík má v Neapole platnú zmluvu do konca júna 2020. Napriek tomu sa tesne po skončení uplynulej sezóny talianskej Serie A objavili informácie o tom, že by mohol odísť za lepšími finančnými podmienkami do čínskej najvyššej súťaže. V meste pod Vezuvom pôsobí slovenský futbalista od roku 2007 a s klubom dvakrát získal Taliansky pohár a raz Taliansky superpohár.