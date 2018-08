Majitelia FC Liverpoolu nemajú záujem o predaj klubu, sú ochotní vzdať sa menšinového podielu

LIVERPOOL 24. augusta (WebNoviny.sk) – Majitelia anglického futbalového tímu FC Liverpool nemajú záujem o predaj väčšinového podielu v klube. Americké konzorcium Fenway Sports Group (FSG), ktoré „The Reds“ vlastní od roku 2010, je však otvorené predaju menšinového podielu.

„Postoj FSG je jasný a nemenný – klub nie je na predaj. Čo však majitelia taktiež jasne uviedli, je to, že v prípade splnenia určitých podmienok zvážia predaj menšinového podielu, ak bude dané partnerstvo podporovať naše obchodné záujmy na určitých trhoch a bude v súlade s pokračujúcim rozvojom a rastom klubu a tímu,“ uvádza sa v stanovisku účastníka najvyššej anglickej súťaže.

„The Reds“ minuli najviac v Premier League

Podľa informácii denníka Daily Mail ponúkol minulý rok príbuzný šejka Mansúra, vlastníka úradujúceho majstra Premier League Manchester City, za tím z Anfieldu sumu dve miliardy libier.

„The Reds“ sa v uplynulej sezóne prebojovali pod vedením nemeckého kouča Jürgena Kloppa až do finále Ligy majstrov, kde nestačili na Real Madrid (1:3). V letnom prestupovom období Liverpool minul na prestupy hráčov najviac zo všetkých klubov Premier League.

Najdrahší Becker

„LFC“ podľa špecializovaného portálu transfemarkt.de utratil dovedna 182,2 milióna eur, vrátane 62,5 milióna za príchod v tom čase najdrahšieho brankára futbalovej histórie – Brazílčana Alissona Beckera.

Práve prestup Alissona z AS Rím a dávnejší transfer egyptského krídelníka Mohameda Salaha z rovnakého tímu na Anfield Road sa prednedávnom nezdal prezidentovi talianskeho SSC Neapol Aureliovi De Laurentiisovi. Ten si myslí, že skutočný majiteľ AS Rím vlastní aj FC Liverpool, čo by odporovalo pravidlám o vlastníctve futbalových klubov.

„Ponúkol som za Alissona 60 miliónov eur, ale potom som si uvedomil, že aj tak skončí v tíme ´The Reds´,“ uviedol pre Corriere dello Sport známy mediálny magnát, podľa ktorého je prepojenie medzi Pallottom a zoskupením FSG očividné.

Generálny riaditeľ rímskych „giallorossi“ Mauro Baldissoni však tieto tvrdenia poprel. „De Laurentiis vraví, že mu to pošepol nejaký ´vtáčik´, ale úprimne neviem, kto by to mal byť. Myslím si, že okolo neho lietajú nejaké zlé vtáky. Možno by sme mu mali poradiť, aby radšej počúval spev slávika ako idiotské čvirikanie,“ skonštatoval Baldissoni podľa webu football-italia.net.