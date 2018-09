Majiteľom zvierat hrozia vysoké pokuty za zanedbanie povinností vyplývajúce z novely zákona

BRATISLAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Majiteľom a chovateľom zvierat hrozia vysoké pokuty za zanedbanie ich povinností vyplývajúcich z novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra.

Majiteľ nemôže zastreliť či utopiť zviera

Legislatíva napríklad zakazuje usmrtenie zvieraťa bez primeraného dôvodu. Zvieratá môže usmrtiť iba veterinár, a to iba vtedy, ak neexistuje možnosť náhradnej starostlivosti. Za usmrtenie zvieraťa iným ako povoleným spôsobom hrozí pokuta od 300 do 800 eur.

„Majiteľ spoločenského zvieraťa ho nebude môcť napríklad zastreliť alebo utopiť. Musí mu hľadať náhradnú starostlivosť, ak tak neurobí, poruší zákon a bude mu hroziť pokuta do 800 eur pri fyzickej a až do 20 000 eur pri živnostníkovi alebo právnickej osobe. Usmrtenie spoločenského zvieraťa bude môcť vykonať iba veterinár,“ uviedla v organizácia na ochranu zvierat Zvierací ombudsman s tým, že pokuty hrozia aj za týranie zvierat a spôsobovanie zbytočnej bolesti, čo zahŕňa aj nedostatočné kŕmenie a napájanie.

Úradní veterinári môžu odňať týrané zviera

Pokuta od 400 do 1000 eur hrozí i za opustenie zvieraťa za účelom zbaviť sa ho. Rovnaká pokuta hrozí, ak majiteľ nezabráni neželanému rozmnožovaniu sa zvierat. Pri firmách a podnikateľoch sa táto pokuta zvyšuje na 2 500 až 40-tisíc eur.

Úradný veterinár môže vstúpiť na pozemok a aj do obydlia, ak existuje podozrenie na ohrozenie života alebo zdravia zvieraťa. Ak mu to majiteľ či chovateľ neumožní, môže dostať pokutu od 100 do 400 eur, pri firmách a podnikateľoch je to od 1750 až do 20- tisíc eur. Veterinárny inšpektor môže nariadiť zhabanie zvieraťa alebo jeho dočasné umiestnenie do náhradnej starostlivosti. Ak to majiteľ nedovolí, dostane pokutu od 300 do 800 eur.

„Pred zmenou zákona nemali veterinárni inšpektori právomoc odňať zviera, ktoré je týrané. Odobratie zvierat záviselo výlučne na vôli ich majiteľa,“ vysvetlil Zvierací ombudsman.

Pokuty za nečipovanie psov

Majitelia psov majú od 1. septembra povinnosť čipovať psov. Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, bude nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku.

Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 50 eur. Pri podnikateľoch a firmách je sadzba od 400 do 3500 eur. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Výnimkou sú len nevyhnutné prípady v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka.