Májová svadba podľa IKEA

Bratislava, 22. mája 2017 ( WBN/PR ) –Prichádza čas plánovania vášho veľkého dňa a vy túžite po tom, aby bola vaša svadba jedinečná a nezabudnuteľná? Chcete aby si ju vaši hostia pamätali, nie ako jednu z mnohých, na ktorej sa zúčastnili, ale ako špeciálnu a originálnu udalosť, kde sa cítili príjemne? Inšpirujte sa kreatívnymi tipmi z IKEA.

Najprv snívajte a rozhodnite sa! Zozbierajte príklady všetkého, čo sa vám páči a čo nepáči – od miesta na svadbu až po farby. Premýšľajte o celkovom koncepte a potom o drobnostiach.

Rozdeľte si úlohy a pustite sa do toho! Požiadajte rodinu a priateľov, aby vám miesto svadobných darov pomohli s hudbou, fotografovaním, účesom, dekoráciami, jedlom či pozvánkami. Pripravte zoznam úloh v podobe časovej osi, aby ste vedeli, čo treba kedy urobiť. Zostavte rozpočet a ujasnite si, do čoho chcete investovať a do čoho nie. Nezabudnite však so svojou polovičkou tráviť čas aj inak, ako prípravou svadby, nech vaša láska plynie!

Zanechajte odkaz, prosím. Želáte si knihu na želania a odkazy od hostí? Premeňte strom na miesto na odkazy pomocou zavesených ozdobných menoviek a škatule na hotové menovky, v ktorej ich jednoducho odnesiete domov. Počas svadby je to miesto, kde sa hostia stretnú pri spoločnej aktivite a môžu nadviazať rozhovor.

Pomôžte hosťom zoznámiť sa. Hostia sa často nepoznajú, najmä ak sú z rozličných krajín. Vytvorte miesto na uvítanie, kde majú príležitosť pozdraviť sa ešte predtým, ako sa usadia za svadobný stôl. Ako obrus môžete použiť priehľadný čipkový záves LILL, ktorý ladí s ostatnými čipkovými dekoráciami a vytvorí snovú atmosféru.

Pripravte miesto na fotenie. Natrite farbou drevenú palicu, omotajte ju čipkovými závesmi, upevnite ich zošívačkou a nastrihajte na pásiky. Doplniť ju môžete napríklad umelými kvetmi SMYCKA. Pôsobí to romanticky a dramaticky zároveň.

Prestrite očarujúci stôl. Ako základ môžete použiť bielu stolovú dosku LINMON, stoličky TERJE a taniere ARV, aby vynikla okolitá príroda a prírodné dekorácie na stole. Dekoráciu (uprostred stola) vytvoríte zo zrkadiel, ktoré odrážajú modrú oblohu a trblietajúce sa hviezdy. Tiež môžete pridať zelené vetvičky a priehľadné kvetináče s netradičnými rastlinami. Ako menovky môžete použiť napríklad mesačné kamene.

Pri prestieraní nemôžeme zabudnúť ani na tých najmenších. Deti vedia byť počas takýchto udalostí neposedné alebo znudené.

Čo tak vyčleniť pre nich samostatný stôl a vytvoriť tak akési rozprávkovo čarovné a zábavné miesto? Prestrite farebný stôl. Ako obrus použite starú plachtu, na ktorú si deti môžu počas svadby kresliť, a doplňte ju taniermi a pohármi výrazných farieb. Stôl môžete tiež ozdobiť ručne vyrobenými textilnými dekoráciami z látky DOFTRANKA so vzorom oblakov.

Vyčleňte miesto pre zákusky. Pre jednotný vzhľad môžete použiť rovnaký stôl, riad aj obrus z čipkových návesov. Pre úsporu odkladacieho priestoru môžete ako dekoráciu použiť aj samotné šálky na kávu VARDAGEN.

Pripravte miesto na oddych. Snívate o živej hudbe a tanci, ale chcete aj miesto na pokojný rozhovor a oddych? Nájdite najpokojnejšie miesto, doplňte ratanovými kreslami a pohovkami MASTHOLMEN. Svetlé farby, mihotavé čajové sviečky a šarm – spolu s jednoduchými hviezdami, dekorovanými svetelnými reťazami, lampášmi a vlajúcimi záclonami pôsobí toto miesto ako z iného sveta.

Nestresujete! Užívajte si to už od začiatku, pretože aj plánovanie svadby môže byť súčasťou nezabudnuteľného zážitku. Pre viac inšpirácií navštívte:

