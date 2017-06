Majster Európy Slafkovský si finálovú jazdu nepamätá. Iba som šiel a vyšlo to, vraví

TACEN 4. júna (WebNoviny.sk) – Získať titul majstra Európy vo vodnoslalomárskej kategórii C1 je náročné, ale zopakovať ho po roku na úplne inej divokej vode je ešte náročnejšie. Slovenský singlkanoista Alexander Slafkovský to dokázal a vo veľkom štýle.

Pred rokom v Liptovskom Mikuláši si splnil sen postaviť sa na najvyšší stupienok pred domácimi fanúšikmi, aktuálne v slovinskom Tacene si to zopakoval. Zlato má aj z Viedne 2014, čiže za ostatné štyri roky bolo v C1 na ME vo výsledkovej listine najvyššie trikrát práve jeho meno.

“Vyhral som trikrát za štyri roky, to vážne? Na štatistiku príliš nie som, ale keď to hovoríte… (smiech). Pre mňa sa každý rok začína od nuly. Lepší štart tejto sezóny som si nemohol ani predstaviť, teraz to musím udržať na pretekoch Svetového pohára a potom budem chcieť formu vygradovať na majstrovstvách sveta,” referoval Alexander Slafkovský pre slovenské médiá v Tacene.

Nezabudol však sebakriticky doplniť, že piatkovú tímovú súťaž 3x C1 by najradšej vymazal z pamäte. “V hliadkach sme to nezvládli, najviac som to ,dovrzal´ asi ja. Aspoň že posledné preteky víkendu dopadli pre mňa aj Michala Martikána úspešne.“

Finálová jazda bola strhujúca

Slafkovského finálová jazda bola strhujúca, ale zároveň aj technicky bezchybná. Dvadsiatimi štyrmi bránkami v divokej vode sa pretancoval až do cieľa rekordne rýchlo. Po pretekoch sa ukázalo, že ako jediný úspešne atakoval hranicu 90 sekúnd a striebornému Švajčiarovi Thomasovi Köchlinovi nadelil takmer 3 sekundy.

“V cieli som sa až tak dobre necítil, pretože som šiel úplne nadoraz. Verím, že to nebola životná jazda, pretože to by znamenalo poslednú úspešnú. Dúfam, že takýchto pretekov zažijem – aj v tejto sezóne – viac. Ja si prakticky ani nepamätám svoju jazdu, jednoducho som šiel a vyšlo to,” uviedol Slafkovský, ktorý je aj úradujúcim víťazom Svetového pohára, no na vlaňajších OH v Riu de Janeiro chýbal.

Aj pred médiami priznal, že pri sledovaní jazdy záverečného pretekára Slovinca Benjamina Savšeka, sa mu už v očiach leskli slzy. Bol to znak uvedomenia si úspešnej zlatej obhajoby. “Keď Benjamin Savšek, ktorý ma mohol ako jediný prekonať, prechádzal cieľom, ani som poriadne nevidel. Vtedy som už mal zaslzené oči. Naplno ma zasiahli emócie. Obhajoba titulu bol môj malý cieľ. Michalovi Martikánovi sa to v minulosti podarilo dvakrát, tak som si povedal, prečo nie aj ja… Chcel som len ukázať to, ako viem jazdiť a som rád, že sa mi to podarilo. Keďže z toho napokon vzišla zlatá medaila a úspešná obhajoba, bolo to o to silnejšie,” dodal Slafkovský.

Martikán mohol obhájiť striebro

Slovenskej výpravy európsky šampionát v Tacene nevyšiel, ale mužská “céjednotka” sa opäť ukázala v plnej paráde. V najlepšej päťke výsledkového poradia boli až traja slovenskí singlkanoisti, z toho dvaja s medailou na krku. Okrem zlatého Slafkovského aj bronzový Michal Martikán a piaty Matej Beňuš. Veľa nechýbalo, a aj Martikán mohol obhájiť umiestnenie spred roka z domácej trate Orava v Liptovskom Mikuláši, kde bol strieborný.

“O čom to svedčí? Že stále patríme medzi svetovú elitu. Samotné preteky sú o tom, ktorému z nás to najlepšie sadne. Tentoraz sa darilo mne, Maťovi Beňušovi jedna chyba rozhodila celú jazdu. Všetci traja ideme vždy na vode na maximum a kto neurobí chybu, väčšinou je v prvej trojke,” vysvetlil Slafkovský.

Na otázku, či reálne uvažuje aj nad obhajobou celkového prvenstva vo Svetovom pohári, 34-ročný Lipták odpovedal: “Rozmýšľam, či toho už nebude veľa. Môj hlavný cieľ je svetový šampionát, preteky Svetového pohára budú skôr príprava na MS. Tam budeme dolaďovať detaily a potom v Pau sa uvidí, či to vyjde alebo nie.,” dodal už osemnásobný medailista z individuálnych pretekov na ME.