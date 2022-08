Majster sveta v časovke a víťaz Giro d´Italia Dumoulin ukončil svoju profesionálnu kariéru

Holanďan Tom Dumoulin sa rozhodol vo veku 31 rokov ukončiť kariéru profesionálneho cestného cyklistu. Ako informoval na oficiálnom webe svojho tímu Jumbo-Visma, pôvodne chcel dokončiť aktuálnu sezónu a zúčastniť sa na septembrových majstrovstvách sveta v Austrálii.

Napokon však svetový šampión v individuálnej časovke a celkový víťaz Giro d´Italia z roku 2017 ďalšie preteky neabsolvuje. Naposledy sa predstavil v závere júna na klasike San Sebastián v Španielsku.

Nedokázal sa už vrátiť do formy

„Rozhodol som sa ukončiť kariéru s okamžitou platnosťou. Asi pred dvomi mesiacmi som povedal, že skončím až po sezóne. Aj keď milujem cyklistiku, na jar som si všimol, že veci nejdú podľa mojich predstáv. Cítil som, že som pripravený na ďalšiu etapu v mojom živote. Napriek tomu som si želal ukončiť kariéru vo veľkom štýle na MS v Austrálii. Chcel som to tam rozbaliť ako na OH v Tokiu – s pocitom slobody, s podporou tímu a s veľkou motiváciou. To mi vrátilo radosť z cyklistiky, ale zistil som, že už na to nemám. Nemám výkonnosť, mám ťažké nohy a na tréningoch sa mi nedarí,“ vysvetlil rodák z Maastrichtu svoje rozhodnutie.

„Od mojej nehody pri tréningu vlani v septembri sa vo mne niečo opäť zlomilo. Nemohol som sa už vrátiť do pôvodnej formy a znova som zostal sklamaný, Bolo toho na mňa už priveľa. Mnoho rokov som tvrdo drel, jazdil som s vášňou a radosťou a podával som vynikajúce výkony. Nikdy na to nezabudnem. Teraz je čas užívať si iné veci a byť s mojimi milovanými ľuďmi. Ďakujem všetkým, ktorí ma počas kariéry podporovali,“ dodal Dumoulin, ktorý sa stal v roku 2018 vicemajstrom sveta v časovke jednotlivcov. Na OH 2016 v Riu de Janeiro a OH 2020 v Tokiu získal v rovnakej disciplíne striebornú medailu.

Jeho tím mrzí ukončenie kariéry

„Mrzí nás, že Tom končí s okamžitou platnosťou, ale rešpektujeme to. Znamená veľa pre fanúšikov cyklistiky v Holandsku aj vo svete. Môže byť hrdý na svoju kariéru. Želáme mu len to najlepšie do budúcna,“ vyhlásil Richard Plugge, šéf tímu Jumbo-Visma.