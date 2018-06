Majster z Trnavy začal s prípravou na sezónu s novým trénerom, nečaká ho jednoduchá úloha

TRNAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Najväčšou zmenou v klube úradujúceho slovenského majstra FC Spartak Trnava pred novou súťažnou sezónou 2018/2019 je angažovanie nového trénera.

Štyridsaťosemročný český kouč Radoslav Látal nahradil v pozícii šéfa realizačného tímu úspešného Srba s britským občianstvom Nestora El Maestra, ktorý s „andelmi“ po dlhých 45 rokoch získal titul a v lete si sadol na lavičku bulharského CSKA Sofia.

Mužstvo zostalo pokope

Nového trénera nečaká jednoduchá úloha, no je pripravený v Trnave zvládnuť tlak a so svojimi zverencami sa pobiť o najvyššie priečky. „Prišiel som do klubu, ktorý je majstrom ligy. Úloha je ťažká. Verím však, že sa toho zhostíme dobre a nadviažeme na predchádzajúce výsledky. Niektorých hráčov poznám, s inými sa musím zoznámiť. To si dávam ako prvú úlohu, spoznať ich silné a slabé stránky. Na začiatok som im poprial najmä veľa šťastia. Sezóna bude náročná, každý sa na majstra nachystá úplne inak. Musíme byť pripravení kondične i v hlavách. Odohráme Ligu majstrov, začiatok je veľmi nahustený,“ skonštatoval Radoslav Látal na pondelňajšom popoludňajšom úvodnom zraze, na ktorom privítal 21 hráčov, z toho štyroch brankárov. Chýbali iba Marvin Egho, Vachtang Čanturišvili a Iľja Čeredničenko, spomenuté trio sa pripojí k mužstvu po predĺžených dovolenkách v priebehu týždňa.

Káder po majstrovskej sezóne opustila štvorica futbalistov. Brankár Martin Vantruba zamieril do Slavie Praha, po skončení hosťovania sa reprezentant Bosny a Hercegoviny Eldar Čivič vrátil do Sparty Praha, kontrakty vypršali Yasinovi Pehlivanovi a Reagymu Ofosuovi. „Mužstvo zostalo pokope. Dôležitejší však je fakt, aby si hráči uvedomili, že sa niečo skončilo a niečo nové sa začína. Je potrebné odštartovať s plnými silami. Kabína si musí udržať zdravé jadro a nepodľahnúť sebauspokojeniu. Viem, že nás čaká mimoriadne náročná sezóna, pretože budeme niečo obhajovať. Prišiel nový tréner, Radek Látal má čo hráčom ponúknuť po ľudskej i hernej stránke,“ uviedol na klubovom webe generálny manažér Spartaka Trnava Pavel Hoftych a doplnil: „Musíme zostať pevne nohami na zemi. Žilina a Slovan sú možnosťami pred nami a aj individuálnou kvalitou, vrátane Trenčína. Naša pozícia v minulej sezóne bola ako v Tour de France. Niekto sa odtrhne z pelotónu, ktorý silné tímy typu Sky či Astana nezaujíma. Kým však stihnú zareagovať, už je neskoro. Tento rok to bude diametrálne odlišné, všetci sa pripravia. Treba ísť krok po kroku. Bude to veľmi ťažká sezóna.“

Tešia sa na Ligu majstrov

V kolónke príchodov si trnavský klub namiesto Martina Vantrubu vyhliadol medzi žrde Dobrivoja Rusova, ktorý sa do „slovenského Ríma“ vrátil po 3,5 roku. Po hosťovaní v Seredi je späť stredopoliar Lukáš Mihálik. „Prežívam výborné pocity. V Spartaku som doma, už sa neviem dočkať tréningov. Nálada je super, po takej sezóne nemôže mať nikto zlú. Sme plní očakávaní, čaká nás Liga majstrov. Verím, že s podobným elánom odštartujeme prípravu,“ poznamenal Dobrivoj Rusov.

„Tešíme sa na novú skúsenosť v rámci Ligy majstrov, môžeme naraziť na kvalitných súperov. Veľa si tam nenavyberáme. Možno to už nezažijeme, aj keď ide iba o predkolo. Som rád, že sa začala príprava, voľna už bolo dosť. Zišla sa opäť skvelá partia, ideme sa prekonávať,“ skonštatoval pravý obranca Andrej Kadlec. K jeho slovám sa pridal stredopoliar Ján Vlasko: „Pred jarnou časťou som pauzoval dva mesiace, následne odohral dva zápasy. Stále cítim deficit, som hladný po lopte. Pred týždňom som si hovoril, že chcem trénovať. Prišiel nový tréner. Mužstvo zostalo pokope. Nevidím problém, možno doplniť o jedného či dvoch hráčov. Verím, že nadviažeme na pozitívne výsledky.“

Futbalisti Trnavy absolvujú v prvých dvoch týždňoch aj dvojfázové tréningové jednotky, v stredu odcestujú na štvordňové sústredenie do Jaslovských Bohuníc. V druhej časti letnej zaberačky odohrajú „spartakovci“ viacero prípravných duelov s českými mužstvami, ešte raz sa vyberú do Bohuníc.