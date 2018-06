Aktualizované: Majstrovstvá Európy mužov v hádzanej 2022 sa uskutočnia na Slovensku a Maďarsku

aktualizované 20. júna 14:01

GLASGOW 20. júna (WebNoviny.sk) – Na Slovensku a v Maďarsku sa v roku 2022 uskutočnia majstrovstvá Európy v hádzanej mužov. Rozhodlo sa o tom v stredu na kongrese Európskej hádzanárskej federácie (EHF) v škótskom Glasgowe.

Dánsko a Švajčiarsko stiahli kandidatúru

Delegáti zúčastnených členských krajín dali spoločnej slovensko-maďarskej kandidatúre prednosť pred trojlístkom Francúzsko, Španielsko a Belgicko. Hlasovanie sa skončilo jednoznačne v prospech projektu Slovenského (SZH) a Maďarského zväzu hádzanej (MKSZ), ktorý dostal 32 hlasov, kým konkurenti ich získali iba 14.

Dánsko a Švajčiarsko stiahlo svoju kandidatúru pre rok 2022. ME žien budú mať prvýkrát troch usporiadateľov v roku 2022, keď sa kontinentálna elita od 4. do 20. novembra predstaví na Balkáne – v Slovinsku, Macedónsku a Čiernej Hore.

„Ešte stále tomu nemôžeme uveriť, ale cítime sa úžasne. Sami sme prekvapení z jednoznačného výsledku hlasovania. Už včera sme cítili veľkú podporu. Rok sme na tom poctivo pracovali a absolvovali sme množstvo stretnutí. Prezentáciu sme mali jasne lepšiu ako náš protikandidát, po sme sa cítili komfortne a keď ohlásili výsledok, tak to bol výbuch radosti.

ME v hádzanej sú jedným z top športových podujatí, z môjho pohľadu na úrovni MS v hokeji. Chcem poďakovať maďarským partnerom, bez nich by to nešlo, za podporu aj predstaviteľom Slovenského olympijského výboru. Máme pred sebou štyri roky tvrdej práce, ale tešíme sa. Je to veľká výzva nielen pre hádzanú ale aj celý slovenský šport,“ vyjadril sa prezident SZH Jaroslav Holeša.

Česko z projektu vycúvalo

Naposledy sa vrcholné medzinárodné hádzanárske podujatie na území SR uskutočnilo v roku 1990, keď bývalé Československo hostilo boje svetovej elity na turnaji MS mužov. V ére samostatnosti pôjde o premiéru, hoci tradícia významných mládežníckych podujatí je bohatá. SZH ich zorganizoval už sedem: ME 1998 junioriek (Bratislava, Senica, Zlatná), ME 2003 hráčov do 18 rokov (Košice, Prešov), ME 2007 hráčok do 17 rokov (Bratislava), MS 2008 hráčok do 18 rokov (Bratislava), ME 2010 hráčov do 20 rokov (Bratislava), MS 2016 hráčok do 18 rokov (Bratislava) a ME 2017 hráčok do 17 rokov (Michalovce).

Slovenský a Maďarský zväz hádzanej opäť ako pri uchádzaní sa o MS mužov 2019 pripravili spoločnú kandidatúru pre kontinentálne šampionáty v rokoch 2022 (uskutočnia sa 14. – 30. 1.) a 2024 (12. – 28. 1.). Pôvodne mali tvoriť trojlístok spolu s Českom, ale Český zväz hádzanej pre chýbajúce finančné garancie zo strany štátu vycúval ešte vlani z tohto projektu. Pri ME 2024 mali byť protikandidátmi Dánsko so Švajčiarskom a samostatne Nemecko, ktoré napokon získalo šampionát. Mužské ME bude hostiť vôbec prvýkrát v histórii.

Slovensko-maďarská kandidatúra počíta s dejiskami Bratislava (Zimný štadión Ondreja Nepelu), Košice (Steel aréna), Budapešť, Veszprém, Szeged a Debrecín.

Podpora od Nagya

Osobne podporila kandidatúru aj maďarská hviezda svetovej hádzanej László Nagy: „Som veľmi šťastný, spokojný a hrdý na našu prezentáciu, urobili sme spoločne veľmi dobrú robotu. Teraz si môžeme vychutnať radostné chvíle a potom sa pustiť do práce na úspešnej organizácii šampionátu.“

Maďarsko a Slovensko sľubujú podmanivé majstrovstvá: „Chceme zaujať a spojiť ľudí prostredníctvom ich vášne pre hádzanú. Naším cieľom je poskytnúť širokú škálu podujatí na vzrušujúcich miestach s veľkou príležitosťou na spoločné oslavy. Hádzanárske ME sú také okúzľujúce, že ich nechcete sledovať iba v televízii. Je to festival hádzanej, ktorý chcete navštíviť, aby ste ho precítili na vlastnej koži a podelili sa o živý zážitok.“

Slovensko sa naposledy usilovalo získať práva na usporiadanie MS mužov 2019 v spoločnej kandidatúre práve s Maďarskom, ale prednosť dostali vtedy Nemecko s Dánskom. V nedávnej minulosti sa SR uchádzala o organizáciu ME žien v roku 2014. Predtým SZH ponúkol, že zaskočí za Holandsko pri usporiadaní ME žien 2012. So svojou iniciatívou neuspel. Ešte za čias predchádzajúceho vedenia SZH nepriniesla želaný výsledok snaha získať MS 2001 a potom 2003 v hádzanej žien.

Príležitosť spropagovať hádzanú

Súčasťou slovenskej delegácie bol v Glasgowe bol aj prezident SOV, ktorý tiež vyzdvihol význam tohto úspechu. „Bolo vidno na tvárach nás všetkých radosť a veľkú úľavu. Potešilo ma, že naše víťazstvo bola také presvedčivé. Je to veľký záväzok, aby sme nesklamali. Ukázali sme, že krajiny sa vedia spojiť a spraviť dobrú prezentáciu, ktorá zaujala. Myslím si, že sme dobrým príkladom aj pre ostatných do budúcnosti pri snahe organizovať takéto podujatia. Organizácia ME je obrovská príležitosť spropagovať tento šport, ukázať hádzanú divákov a získať si fanúšikov,“ uviedol šéf SOV Anton Siekel.

Na kontinentálnych šampionátoch 2022 a 2024 bude takisto ako premiérovo v roku 2020, keď ME mužov prvýkrát v histórii zorganizujú tri krajiny Švédsko, Rakúsko a Nórsko (prvýkrát sa bude hrať aj vo futbalovej aréne, pozn.), štartovať už 24 národných tímov.

Oproti pôvodnej šestnástke dostane príležitosť zahrať si na záverečnom turnaji ďalších osem reprezentačných družstiev. Iniciatíva na rozšírenie počtu účastníkov vzišla od národných federácií, vďaka čomu sa na najvyššej úrovni budú môcť konfrontovať aj tímy zo stredu európskeho rebríčka krajín.