Majstrovstvá sveta v hokeji budú v Rige bez fanúšikov, vyhlásil premiér Kariňš

Tohtoročné majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa v Rige uskutočnia bez divákov. V stredu popoludní o tom informoval lotyšský premiér Krišjanis Kariňš.

„Bohužiaľ, epidemiologická situácia okolo ochorenia COVID-19 sa v Lotyšsku zhoršuje. Nevidíme možnosť ako organizovať hokejový šampionát v Rige pred zrakmi fanúšikov,“ povedal v stredu Kariňš podľa ruského webu rsport.ria.ru a doplnil: „Lepšie je to povedať ľuďom, než v nich živiť plané nádeje.“ MS v Rige sa uskutočnia od 21. mája do 6. júna 2021.

Lotyšská hokejová federácia už skôr vypracovala detailný manuál na testovanie priaznivcov počas MS, obsahoval mnoho pravidiel správania. Na jeho základe by do väčšej Riga Areny mohlo zavítať 2660 divákov a do menšieho Olympijského centra 1058 fanúšikov.

Na turnaji sa predstaví aj slovenská reprezentácia, hrať bude v A-skupine po boku výberov Ruska, Švédska, Česka, Švajčiarska, Dánska, Bieloruska a Veľkej Británie.