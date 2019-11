Mak cítil po vylúčení proti Chorvátsku krivdu, Boženík by gól vymenil za tri body

Chorvátski futbalisti boli v sobotu pripravení na oslavy postupu na budúcoročné majstrovstvá Európy. V šatni mali nachystané slávnostné trička a v Rijeke ich hnal dopredu vypredaný štadión. Po prvom polčase duelu kvalifikačnej E-skupiny však prehrávali so Slovákmi 0:1 a ich sen o kontinentálnom šampionáte sa mohol rozplynúť. Vicemajstri sveta neznervózneli, troma gólmi otočili skóre vo svoj prospech a triumfovali 3:1. „Vatreni“ zvládli už siedmy kvalifikačný cyklus bojov o ME bez prehry a úspešnú šnúru natiahli na 35 zápasov.

Mrzí nevydarená herná sekvencia

Úvodných štyridsaťpäť minút na Štadióne Rujevica prinieslo viac radosti slovenskému tímu. Zverenci trénera Pavla Hapala viedli po treťom reprezentačnom góle Róberta Boženíka. Ten sa v 32. minúte presadil v pokutovom území, keď v sklze preľstil chorvátskeho debutanta v národnom tíme Dina Periča. „Stano Lobotka mi dal vynikajúci center a ja som išiel do súboja na prednú žrď. Loptu som zasiahol, dotkol sa jej aj obranca a skončila v sieti,“ povedal zakončovateľ MŠK Žilina.

Boženík v pondelok oslávi jubilejné dvadsiate narodeniny. Ako tínedžer sa prebojoval do reprezentačného výberu a kouč Hapal mu dáva dôveru na hrote útoku. „Je to pre mňa veľká vec, že v mojom veku hrávam takéto náročné zápasy, ale čo z toho, keď sme prehrali. Gól by som určite vymenil za tri body,“ pokračoval talentovaný útočník, ktorého mrzela nevydarená herná sekvencia z druhého polčasu. Počas nej Slováci dostali tri góly v priebehu necelých dvadsiatich minút. „Sme z toho smutní. Povedali sme si, že musíme prežiť úvodnú štvrťhodinu druhého dejstva, keď na nás vybehnú. Napriek tomu sme dvakrát inkasovali a Chorváti dostali zápas pod kontrolu.“

Makov faul nebol na žltú kartu

Slovenskí reprezentanti síce gólmi Nikolu Vlašiča a Bruna Petkoviča prišli o tesný náskok, no ešte mali dostatok času na vyrovnanie či výsledkový obrat. V 66. minúte však prišlo vylúčenie Róberta Maka po druhej žltej karte a v početnej výhode už chorvátski futbalisti dominovali na ihrisku.

„Pri druhej žltej karte som určite cítil krivdu. Urobil som len druhý faul v zápase a za oba som bol potrestaný kartou. Bol to súboj v strede poľa a súper ani nešiel do šance. Dotkol som sa jeho ruky, ale vyslovene som ho neťahal, takže to podľa mňa nebolo na druhú žltú kartu,“ hovoril Mak.

Prehra 1:3 v Chorvátsku ešte Slovákov nevyradila z hry o Euro. Priamy postup na šampionát im zabezpečí utorňajšie víťazstvo v Trnave nad hráčmi Azerbajdžanu a remíza Walesanov s Maďarmi v Cardiffe. „Musíme kvalitne zregenerovať, zobrať si pozitíva a dobre sa pripraviť na súpera. Verím, že domáci zápas zvládneme a za výkony v celej kvalifikácii sa dočkáme odmeny,“ vravel Boženík, ktorého doplnil krídelník ruského Zenitu Petrohrad. „Vieme, že musíme vyhrať a výsledok ďalšieho zápasu neovplyvníme. Ide nám len o tri body a podľa toho k tomu aj pristúpime,“ dodal 28-ročný reprezentant.