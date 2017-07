Róbertovi Makovi splnili prianie, definitívne hosťuje v PAOK Solún

SOLÚN 11. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový útočník Róbert Mak si po roku strávenom v ruskom Zenite Petrohrad bude opäť obliekať dres gréckeho klubu PAOK Solún. Ročné hosťovanie 26-ročného Bratislavčana definitívne spečatili v utorok, informuje o tom aj oficiálny web gréckeho klubu.

Hosťuje v známom prostredí

Mak odohral v najvyššej ruskej súťaži 17 duelov s bilanciou 4+2, ale najmä v jarnej časti sezóny 2016/2017 mal ťažkosti presadiť sa do základnej zostavy, a preto zvolil odchod na hosťovanie do známeho prostredia.

Za PAOK hral Mak už v rokoch 2014-2016, v 80 súťažných dueloch zaznamenal 28 gólov. Informáciu o angažovaní účastníka ME 2016 už pred niekoľkými dňami potvrdil aj prezident PAOK Ľuboš Micheľ. Podľa 49-ročného rodáka zo Stropkova bola dohoda o hosťovaní výhodná pre obidve strany.

Dohoda výhodná pre oba kluby

“Rokovania so Zenitom prebehli dobre. Dorozumievali sme sa po rusky, takže sme sa všetci lepšie pochopili. Bolo to zložité, ale dosiahli sme dohodu výhodnú pre oba kluby. Zenit si uvedomoval, že Mak v ostatnom čase nehrával a jeho hodnota by mohla klesnúť. Počas pôsobenia v našom mužstve, či už v gréckej lige alebo v pohárovej Európe, by jeho cena mohla narásť. Je to výhodné manželstvo, obe strany na tom môžu získať,” povedal Micheľ pre web paok24.com a vzápätí ešte dodal:

“Je to cenný hráč, pozná prostredie, je zvyknutý na náš futbal. Získali sme 15-20 tohtosezónnych gólov.”

“Rozhodli sme sa uvoľniť Róberta Maka do PAOK Solún. Splnili sme hráčovo prianie a nadviazali sme kontakt s gréckym klubom,” povedal minulý týždeň športový riaditeľ Zenitu Konstantin Sarsanija.