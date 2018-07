Mak odohral v úvode sezóny ťažký zápas, je rád za šancu v základnej zostave Zenitu

ŤUMEŇ 30. júla (WebNoviny.sk) – Ruský futbalový veľkoklub Zenit Petrohrad víťazne vstúpil do nového ročníka tamojšej najvyššej súťaže. V nedeľňajšom dueli 1. kola triumfoval 2:0 na štadióne v Ťumeni, v prechodnom domove nováčika Premier League FK Jenisej Krasnojarsk.

„Bol to veľmi ťažký zápas,“ uviedol prostredníctvom svojej oficiálnej stránky slovenský reprezentant Róbert Mak. Dvadsaťsedemročný rodák z Bratislavy si po návrate z hosťovania v gréckom PAOK Solún v priebehu letnej prípravy vybojoval miesto v kádri trénera Zenitu Sergeja Semaka. V Ťumeni nastúpil v základnej jedenástke a na trávniku pobudol do 85. min.

„Domáci sa iba bránili, my sme dobýjali ich bránku. Naša snaha priniesla ovocie v 80. min, keď sme sa ujali vedenia. Potom sme pridali aj druhý gól. Sme veľmi radi, že sme sezónu začali víťazstvom,“ skonštatoval 45-násobný slovenský reprezentant. Mak sa mohol proti nováčikovi zapísať aj do streleckej listiny, ale keďže Zenit zvíťazil, až tak mu do neprekážalo. Priznal, že už teraz sa nevie dočkať najbližšieho ligového zápasu, v ktorom Petrohradčania na štadióne Krestovskij v sobotu nastúpia proti Arsenalu Tula.

„Všetci sme sa tešili, že po náročnej príprave prišla liga. Som rád, že som sa prebojoval do základnej zostavy. Akurát ma mrzí, že som nepremenil dve šance. Najdôležitejšie je však to, že sme získali tri body. Už teraz sa teším na náš sobotňajší zápas na domácom ihrisku v krásnej aréne v Petrohrade,“ uzavrel Róbert Mak.