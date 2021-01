Makarová: Pochybností v súvislosti s IT bolo na finančnej správe nadštandardne veľa

Národná kriminálna agentúra (NAKA) v piatok zadržala v rámci akcie Mýtnik deväť osôb v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní na Finančnej správe SR. Medzi zadržanými má byť podľa Denníka N aj jej bývalý riaditeľ František Imrecze. Portál televízie Joj noviny.sk písal aj o šéfovi IT finančnej správy Milanovi Gregovi.

Podľa Xénie Makarovej z Nadácie Zastavme korupciu, ktorá v minulosti ako novinárka písala o kauzách finančnej správy, sa tieto kroky zo strany NAKA dali očakávať. Ako hovorí, u daniarov sa robili neštandarné veci dlhšie.

Prekvapilo vás dnešné zadržanie v rámci akcie Mýtnik?

V kontexte toho, že aký ľudia už boli zadržaný predtým, narážam na Ľudovíta Makóa, šéfa kriminálneho úradu finančnej správy alebo na Daniela Čecha, ktorý bol pravou rukou práve Františka Imreczeho, to až také prekvapujúce nie je. Myslím, že sa to dalo čakať aj v súvislosti s tým, akým smerom sa akcie NAKA uberali doteraz.

Akú povesť mali títo ľudia, keď sa ešte svojho času nachádzali v riadiacich funkciách?

Začnem tým, že samotný František Imrecze odišiel z finančnej správy predčasne v súvislosti s kauzou dovozu textilu z Číny na Slovensko, takže už jeho odchod nebol štandardným ukončením funkčného obdobia, ale predčasný kvôli nejakej kauze. Celkovo vlastne posledné roky, v zásade od roku 2016, kedy sa prevalila kauza Bašternák, tak má vedenie finančnej správy a samotná finančná správa stále problém s nejakými negatívnymi kauzami v súvislosti s možnými únikmi alebo neštandardnými postupmi jej zamestnancov.

Celé dianie okolo finančnej správy a jej bývalého šéfa Imreczeho začalo diať, keď sa otvorila kauza Bašternák.

Platí to aj pri pánovi Gregovi?

Pán Grega nebol až taký viditeľný, ale v každom prípade to bol šéf IT. Ja som ešte svojho času o ňom písala v týždenníku Trend, o jeho pozadí, z akého podnikateľského prostredia prišiel. Prišiel z firmy, v ktorej v minulosti krátko pôsobil aj exminister Kaliňák a vlastne tá firma sa tiež spájala s nejakými vplyvmi v IT oligarchov. Vo finančnej správe bol vo vysokej funkcii, ale mediálne sa s ním nejak kauzy nespájali.

V každom prípade sa kauzy okolo IT a údajných zmlúv a veľkých IT zákaziek spájali s pánom Imreczem, čiže z tohto pohľadu to, že NAKA zobrala aj bývalého šéfa IT, nie je až také prekvapivé. Uvidíme, aké tie obvinenia voči nemu sú a aký bude ďalší postup vo vyšetrovaní.