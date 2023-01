Makó vypovedal v kauze Judáš a vyjadril sa len k tretiemu skutku obžalovaného Reháka, ďalší svedok spomenul Lučanského

Výsluchom kajúcnika, bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a ďalších dvoch svedkov v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Judáš s bývalým riaditeľom úradu zvláštnych policajných činností Jozefom Rehákom.

Obžalovaný je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a dvoch skutkov prijímania úplatku. Jozef Rehák ešte na začiatku procesu v januári minulého roku uviedol, že sa cíti byť nevinný.

Pakšimu mal posielať nejaké peniaze

Svedok Makó sa vyjadril len k časti tretieho skutku obžalovaného. Ako vo výpovedi uviedol, bývalý príslušník SIS František Böhm mu viackrát spomenul, že za nejaké krytie a informácie súvisiace s odpočúvaním jeho a jeho príbuzných bol dohodnutý s bývalým policajným funkcionárom Norbertom Pakšim, že mu posielal nejaké financie. Sumy sa pohybovali od 10- až 15-tisíc eur do 40- až 45-tisíc eur. Podľa Böhma to malo byť na mesačnej báze.

„Nikdy sme sa nebavili, že by mal on peniaze alebo ich časť distribuovať pre obžalovaného Jozefa Reháka, a neviem sa k tomu ani vyjadriť, či z toho mal on dostávať,“ doplnil svedok s tým, že prúdenie peňazí malo byť v rokoch 2017 až 2020. Makó podľa jeho slov o ostatných skutkoch obžaloby nič nevie.

Meno Reháka nikdy nepadlo

Ďalší svedok Marek Desset, ktorý bol priateľom Böhma a spolu podnikali s pohonnými hmotami, uviedol, že tento mu hovoril, že nejaké obnosy peňazí odovzdáva Pakšimu.

„Povedal mi, že peniaze dáva za informácie ohľadom odposluchov mobilných telefónov,“ doplnil svedok a dodal, že pri tomto padlo iba meno Milana Lučanského, ale nikdy nepadlo meno obžalovaného Jozefa Reháka.

Námietka zaujatosti voči samosudcovi

Obhajca obžalovaného ešte pred začatím vypočúvania svedkov vzniesol námietku zaujatosti voči samosudcovi Jánovi Giertlimu, v ktorej sa odvoláva na sms komunikáciu vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a správu Slovenskej informačnej služby (SIS).

Z komunikácie má vyplývať, že orgány činné v trestnom konaní majú vplyv na konkrétnych sudcov, medzi inými aj na sudcu Giertliho, ktorý koná v tejto veci. Sms komunikáciu aj správu SIS mal obhajca získať od nejakej pani, ktorá prišla k nemu do advokátskej kancelárie. Sudca o námietke nekonal, lebo nebola vznesená bezodkladne a doplnil, že sms komunikácia bola známa už v roku 2020 a správu SIS v utajenom režime neprevezme do spisu.

Vypovedal Slobodník, Beňa i Čech

Na poslednom pojednávacom dni v novembri 2022 vypovedali ako svedkovia bývalý šéf národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernard Slobodník, bývalý námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris Beňa a bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech.

Priamo k skutkom sa prví dvaja nevedeli vyjadriť a Čech k druhému skutku uviedol, že prijal za informácie o daňových subjektoch úplatky od Milana Lučanského, vtedy pôsobiaceho ako prvý viceprezident PZ. Ten mu však neprezradil meno, pre koho boli tie informácie. Čech podobne ako Beňa uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú schválil súd.

Sýkorovcov donášal utajované informácie

Podľa obžaloby Jozef Rehák v rokoch 2000 až 2011 pôsobil pod prezývkou „Dodo“ pre zločineckú skupinu sýkorovcov, pre ktorú mal zisťovať informácie z prostredia polície.

Takisto je obžalovaný z korupčných skutkov, do ktorých boli zapojení aj ďalší policajní funkcionári. Na súde už v procese s Rehákom vypočuli napríklad odsúdených členov sýkorovcov Martina Biháriho a Róberta Lališa.

Zatiaľ čo prvý menovaný obžalovaného usvedčoval, druhý odmietol, že by s Jozefom Rehákom spolupracoval. Ako svedok sa pred súd v tejto kauze postavil aj ďalší sýkorovec, odsúdený Jurij Fejer, známy ako „Malý Rus“, ktorý uviedol, že obžalovaného osobne nepoznal, ale pozná ho pod prezývkou „Dodo“ a vie, že bol na výplatnej páske sýkorovcov.

Bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností obvinili v rámci kauzy Judáš. Pôvodne bol od decembra 2020 stíhaný väzobne, v apríli 2021 ho však prepustili na slobodu. Najvyšší súd SR totiž dozorovému prokurátorovi vyčítal nekonanie pri žiadosti obvineného o prepustenie.