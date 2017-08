Makojev na majstrovstvách sveta získal striebro, vo finále podľahol olympijskému šampiónovi

PARÍŽ 25. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev získal na majstrovstvách sveta v Paríži (21. – 26. augusta 2017) striebornú medailu.

V kategórii do 86 kg prehral až v piatkovom finále, v ktorom nestačil na Iránca Hassana Yazdaniho Cheratiho, zlatého z OH v Riu de Janeiro do 74 kg. Makojev v piatok na ceste do finále postupne zdolal Maročana Rašída Ouribiho, Bulhara Mihaila Ganeva, Kubánca Yurieskiho Torreblancu Queraltu a Američana J’dena Coxa.

Iný slovenský voľnoštýliar Mykola Bolotňuk v piatok v kategórii do 61 kg dvoma víťazstvami prenikol do štvrťfinále, v ňom však nestačil na azerbajdžanského reprezentanta Hadžiho Alijeva a neuspel ani v repasáži – nad jeho sily bol Japonec Rinya Nakamura. V kategórii do 125 kg Soslan Gaglojev uspel v kvalifikácii, na osemfinálový súboj však pre zranenie nenastúpil.

Majstrovstvá sveta 2017 v zápasení

– Paríž (Fr.) – piatok:

Voľný štýl do 61 kg:

Kvalifikácia: Mykola Bolotňuk (SR) – Dimitar Ivanov (Bul.) 14:8

Osemfinále: Mykola Bolotňuk (SR) – Yun Jun-sik (Kór. rep.) 4:3

Štvrťfinále: Hadži Alijev (Azer.) – Mykola Bolotňuk (SR) 10:0

Repasáž: Rinya Nakamura (Jap.) – Mykola Bolotňuk (SR) 10:0

Voľný štýl do 86 kg:

Šestnásťfinále: Boris Makojev (SR) – Rašíd Ouribi (Mar.) 10:0

Osemfinále: Boris Makojev (SR) – Mihail Ganev (Bul.) 8:1

Štvrťfinále: Boris Makojev (SR) – Yurieski Torreblanca Queralta (Kub.) 7:3

Semifinále: Boris Makojev (SR) – J’den Cox (USA) 6:3

Finále: Hassan Yazdani Cherati (Irán) – Boris Makojev (SR) 10:0

Voľný štýl do 125 kg:

Kvalifikácia: Soslan Gaglojev (SR) – Daulet Šabanbaj (Kaz.) 11:10

Osemfinále: Levan Berianidze (Arm.) – Soslan Gaglojev (SR) – bez boja, Gaglojev nenastúpil pre zranenie