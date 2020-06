Mal by Boris Kollár odstúpiť pre kauzu diplomovka? Politológovia hovoria o slušnosti aj osude Sme rodina

V slušnej demokratickej spoločnosti by mal Boris Kollár (Sme rodina) odstúpiť z postu predsedu parlamentu pre kauzu plagiátu jeho diplomovej práce. Myslí si to politológ Jozef Lenč. Rovnaký názor má aj rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáš Koziak.

Podľa neho Kollár patril medzi tvrdých kritikov bývalého šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý čelil podobnému problému so svojou rigoróznou prácou.

Predvolebné sľuby vs Kollárovo ego

„Koalícia vyhrala voľby so sloganom – chceme to robiť slušnejšie. Ak by odstúpil, naplnili by to, s čím vyhrali voľby. Záleží na tom, či Kollárovo ego a miera osobnej ješitnosti bude vyššia ako schopnosť koalície dodržať predvolebné sľuby,“ zhodnotil Koziak.

Podľa neho sa Kollár obhajuje pri diplomovke niečím, čo nie je obhájiteľné. „Plagiátorstvo a zhoda s inými prácami sú dve odlišné kategórie, nie je to isté,“ dodal Koziak.

Podľa Lenča by mal Kollár opustiť kreslo predsedu parlamentu, ak ľudia nemajú stratiť vieru v spravodlivosť v spoločnosti a vieru v politiku. „Nemali by sa s tým zahrávať tí, ktorí sú zodpovední za to, ako politika dnes vyzerá. To je predovšetkým vládna koalícia a dominantne premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na tom aj vyhral voľby,“ zhodnotil Lenč.

Predpokladá, že vzhľadom na slovenskú politickú históriu Kollár nebude chcieť odísť z funkcie. „Politici, ktorí v opozícii majú silné reči o politickej kultúre, tak zvyčajne po vytriezvení z povolebných osláv zmenia postoje a stanú sa odrazom toho, čo v predchádzajúcom období kritizovali,“ doplnil.

Otázna budúcnosť hnutia Sme rodina

Otázkou je, či by sa mal Kollár vzdať aj poslaneckého mandátu. Podľa Lenča je mandát vlastníctvom konkrétneho poslanca, ktorý mu dali občania vo voľbách.

„Je tu miera zodpovednosti aj tých ľudí, ktorí navzdory minulosti Kollára, tej doposiaľ známej, v čase volieb rozhodli, že tento človek ich má reprezentovať v parlamente. Záleží tiež, čo chce robiť Boris Kollár so svojou budúcnosťou a budúcnosťou svojej strany Sme rodina,“ mienil Lenč.

Podľa Koziaka by kandidáti na poslancov mali mať takú mieru sebareflexie, že ak si niečo nesú z minulosti, tak by sa nemali ani uchádzať o poslanecký mandát.

„V štandardnej politickej kultúre sa po prešľape politik v západných demokraciách vzdá verejných funkcií. Neskôr môže znovu kandidovať, ak ho voliči nanovo zvolia. Potom máme demokracie východného typu, v ktorých nestačí, že človek bol zdiskreditovaný. Obávam sa, že Andrej Danko so svojou kauzou vytvoril veľmi silný precedens a budú sa na neho odvolávať,“ mienil Koziak.

Najviac strán okopíroval od školiteľa

Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš v utorok 23. júna informoval, že Kollár mal titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal okopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.

Kollár včera odmietol odstúpiť z postu šéfa parlamentu. Tvrdil, že jeho diplomovka nie je plagiát „Pri teste originality vyskočila zhoda mojej diplomovej práce 24,45 percenta s inými prácami. Do 30 percent je to bežná prax, ktorá sa uznáva,“ obhajoval sa.

Bývalý šéf strany Spolu Miroslav Beblavý v utorok 23. júna upozornil, že poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková okopírovala svoju bakalársku prácu na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Krištúfková reagovala, že jej bakalárska práca bola posúdená v rámci štátnej záverečnej skúšky.

„V obhajobe prešla rozpravou pred menovanou komisiou pre štátne záverečné skúšky s výsledným hodnotením C-dobre, išlo teda o priemernú prácu. Práca bola nahraná do Centrálneho registra záverečných prác a komisia mala k dispozícii aj výsledný protokol originality,“ uviedla poslankyňa.