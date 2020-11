Mal by sa Fico vzdať poslaneckého mandátu? Podľa Laurenčíka je dôvodom Jankovská

aktualizované 26. novembra, 15:40

Podpredseda Národnej rady SR Milan Laurenčík za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, aby sa vzdal poslaneckého mandátu.

V tlačovej správe o tom informoval hovorca liberálov Ondrej Šprlák. Podľa Laurenčíka je zrejmé, že keď Fico roky chránil bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú a kryl jej chrbát, „musí byť teraz plný strachu, čo na neho vo svojej výpovedi, vo svojej zúfalosti, že ju všetci opustili, povie a kedy si po neho príde polícia.”

„Ak jej ďakoval za kus dobrej roboty, ďakujem jej ja za to, že sa rozhodla rozprávať. Robert Fico by však spravil najlepšie, keby sa vzdal poslaneckého mandátu a bol tak ušetrený hanby, keď by dal parlament súhlas na jeho vzatie do väzby. Sedieť v parlamente a do poslednej chvíle obhajovať zločincov musí byť aj pre jeho psychické zdravie zaťažkávacou úlohou,“ doplnil Laurenčík.

„Keby sa pán Laurenčík nepredstavil, ani neviem, kto to je,“ reagoval na štvrtkovej tlačovej konferencii Fico. Povedal o ňom, že je nevýrazný. „Sedí tam nejaký pán, taký šedý, ale nič nehovorí, nič nerobí, ale teraz už viem, kto je podpredseda národnej rady,“ doplnil s tým, že nebude viesť žiadne osobné spory.