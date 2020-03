Mal solídnu rýchlosť a otvorený ľad, prvý gól Marinčina v sezóne vyvolal úsmev u spoluhráčov

Z tretej tretiny zápasu NHL Toronto – Vancouver (4:2) uplynulo iba niekoľko sekúnd, keď slovenský obranca Martin Marinčin prevzal ešte v obrannom pásem prihrávku od Johna Tavaresa. Marinčin prešiel s pukom až do útočného pásma a vystrelil. Jeho prvá strela sa odrazila od žŕdky, ale pohotová dorážka už skončila v bránke.

Bol to víťazný gól Toronta v zápase a zároveň prvý v podaní 28-ročného obrancu v tejto sezóne. Marinčin sa ho dočkal vo svojom 23. stretnutí, dosiaľ mal na konte len dve asistencie. Celkovo sa tešil v profilige z gólu po 28 zápasoch, predtým naposledy bol úspešný 15. marca 2019.

Baví ho strieľať góly

„Dostal som skvelú prihrávku od Johna Tavaresa, mal som solídnu rýchlosť a otvorený ľad. Cítil som to tak, že je to šanca pokúsiť sa o dobrú strelu. Bol z toho môj prvý gól v sezóne a veľmi sa z neho teším. Tiež to bol gól dôležitý pre naše mužstvo,“ uviedol Martin Marinčin v pozápasovom rozhovore pre zámorské médiá.

„Nie je moja úloha na ľade strieľať góly, ale baví ma to. Len musím byť aktívnejší,“ dodal Marinčin na webe Maple Leafs.

Najproduktívnejší slovenský hráč na vlaňajších majstrovstvách sveta v Košiciach dlho bojoval vôbec o miesto v prvom tíme Toronta v tejto sezóne. V poslednom čase sa mu konečne darí nastupovať pravidelne a proti Vancouveru odohral zrejme najvydarenejší zápas v sezóne.

Marinčin absolvoval na ľade takmer 21 minút a okrem gólu rozdal tri bodyčeky, šesť súperových striel zablokoval a na konci mal jeden plusový bod. Ocenili to aj jeho spoluhráči.

Spoluhráči nešetrili chválou

„Je skvelé pre Martina, že dal víťazný gól,“ uviedol útočník Toronta Zach Hyman, ktorý v zápase tiež skóroval.

„Neuveriteľné, aký gól strelil a čo si na obrancu dovolil. Na striedačke sme sa len usmievali a dobre sa na tom zabavili. S Justinom Hollom sme sa len neveriacky na seba pozreli. Najmä to načasovanie bolo úžasné,“ doplnil obranca Travis Dermott, autor dvoch asistencií.

Druhý najlepší strelec NHL Auston Matthews mal tiež slová chvály pre Marinčina. „Nevidí sa často, aby takýto typ hráča strelil takýto gól. Keď sa to už stane, je pekné sa na to pozerať,“ uviedol 45-gólový útočník Toronta.

Torontu zatiaľ patrí postupová tretia priečka v Atlantickej divízii NHL a celkovo siedma vo Východnej konferencii. Do boja o play-off na Východe môže reálne bojovať ešte ďalších šesť – sedem tímov.