Malé firmy a podnikatelia si od budúceho roka môžu prilepšiť, budú mať nižšie dane

Malí podnikatelia budú mať od budúceho roka nižšie dane. Jednou z najvýznamnejších zmien v slovenskom daňovom systéme, ktoré boli schválené v roku 2019, je totiž podľa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) zníženie dane z príjmov právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb z 21 % na 15 %.

Nesystémové opatrenie

Táto zmena sa však týka iba živnostníkov a firiem, ktorých ročný príjem z podnikania nepresiahne 100 tisíc eur. Ako pripomína daňový poradca LeitnerLeitner Martin Jakubec, nižšiu sadzbu dane budú môcť tieto podnikateľské subjekty uplatniť na príjmy za rok 2020. „Teda v daňovom priznaní podanom v roku 2021,“ dodal. Podľa Radovana Ihnáta z SKDP ide z pohľadu daňovníkov o pozitívnu zmenu, z legislatívneho pohľadu je to však nesystémové opatrenie. „Môže byť v praxi pomerne ľahko zneužívané,“ uviedol pre agentúru SITA.

Výsledná zmena je pritom výsledkom prijatého kompromisného pozmeňujúceho návrhu SNS. Národniari totiž ešte v marci tohto roka predložili návrh znížiť sadzbu dane z príjmov právnických osôb z 21 % na 15 % pre všetky firmy. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vtedy vyčíslila, že takýto návrh by znamenal výpadok rozpočtových príjmov v objeme až 800 miliónov eur a ministerstvo financií vzápätí vyhlásilo, že takáto zmena by znamenala odklonenie Slovenska od cieľa vyrovnaného rozpočtu.

Výpadok príjmov štátu

V následných koaličných rokovaniach pristúpili na kompromis, že sadzba dane z príjmu 15 % sa bude uplatňovať iba na firmy s ročným obratom do 100 tisíc eur. Zároveň pozmeňujúcim návrhom k pôvodnému návrhu taktiež rozšírili platnosť zníženej sadzby dane z príjmov aj na samostatne zárobkovo činné osoby, teda aj živnostníkov, taktiež s ročným obratom do 100 tisíc eur.

V konečnom dôsledku tak bude dopad na verejné financie výrazne nižší oproti pôvodnému návrhu. Podľa poslanca SNS Radovana Baláža sa odhaduje výpadok príjmov vplyvom zníženia dane pre právnické osoby na 41 miliónov eur a ďalších 17 miliónov eur by mal predstavovať výpadok príjmov pri fyzických osobách podnikateľoch.

Spomínané zníženie dane z príjmov sa pritom podľa analýzy spoločnosti Bisnode dotkne viac ako 132 tisíc spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. Toľko firiem totiž v roku 2019 spadalo do skupiny, na ktorú by sa nižšia sadzba vzťahovala. Podľa Bisnode sa však dá predpokladať, že počet firiem s obratom do 100 tisíc eur ešte narastie.