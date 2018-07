Malé pôrodnice sa zatiaľ rušiť nebudú, ministerstvo zdravotníctva registruje názory odborníkov

BRATISLAVA. 30. júla (WebNoviny.sk) – Malé pôrodnice môžu podľa odborníkov predstavovať riziko, uvádza portál vZdravotnictve.sk. Takýto názor vyjadril aj prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Univerzitnej nemocnici Martin Ján Danko pri tohtoročnom hodnotení slovenských pôrodníc.

Podľa neho nízky počet pôrodov znamená nedostatok skúseností a rutiny personálu. Už menej ako tisíc pôrodov ročne by podľa neho bolo dôvodom na obavy o bezpečnosť pôrodov. A tá je hlavným cieľom pôrodníc.

Malé pôrodnice nemôžu slúžiť ako výukové centrá

Najmenší počet pôrodov, 298, vykázala vlani revúcka pôrodnica. Ako však upozorňuje, počet pôrodov nie je jediné kritérium, na základe ktorého sa má jej opodstatnenie posudzovať. „Do úvahy treba brať ústavou garantovanú dostupnosť, geografické pomery a prianie rodičiek rodiť v regióne,“ reagoval primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Revúcej Milan Praslička.

Dodal, že výsledná kvalita starostlivosti závisí aj od iných parametrov. Malé pôrodnice nemôžu slúžiť ako výukové centrá pre mladých lekárov a musia byť vybavené lekármi s plnou kvalifikáciou. Dôležité je technické vybavenie pôrodnice, schopnosť a možnosti lekárov prvého kontaktu včas odhaliť stupeň rizikovosti tehotenstva, ale aj adekvátne platby od poisťovní. „Argumenty pre a proti vždy existujú, ale ak je zabezpečená stála anestéziologická služba a neontologická starostlivosť, potom nevidím dôvod rušiť aj takzvané malé pôrodnice,“ uviedol Praslička.

Andrej Kulan, konateľ Nemocnice Snina, ktorej pôrodnica vlani evidovala 334 pôrodov, porovnáva, že lekár gynekológ v sninskej nemocnici odrodí ročne možno taký istý počet detí ako lekár v nemocnici s 1000 pôrodmi, kde sú takýchto lekárov desiatky.

Regulácia bez odborného súhlasu je riziková

Svidnícka pôrodnica (352 pôrodov vlani) patrí do siete nemocníc Svet zdravia. Tá chcela pôrodnicu už na začiatku roka uzavrieť pre nedostatok lekárov, bez ktorých nebolo možné zabezpečiť nepretržitú prevádzku oddelenia. Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kráľa chceli Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Prešovský samosprávny kraj oddelenie zachovať. Dali mu preto šancu ešte jeden rok. Podmienkou je 500 pôrodov a zaradenie svidníckej nemocnice do siete urgentných príjmov prvej kategórie. „Počet pôrodov mierne narástol, hranica 500 sa však ukazuje ako nedosiahnuteľná. Nemocnica navyše stále nebola zaradená do siete urgentných príjmov,“ opisuje Kráľ súčasnú situáciu.

MZ názory odborníkov aj nemocníc registruje. „Z hľadiska počtu pôrodov je nepopierateľným faktom, že čím menej pôrodov sa na danom oddelení vykoná, tým je väčšia pravdepodobnosť nižšej kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre matku a novorodenca,“ pripustila hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.

Regulácia bez odborného súhlasu všetkých zainteresovaných strán je však podľa nej riziková, a preto MZ, jeho Inštitút zdravotnej politiky a Asociácia zdravotných poisťovní intenzívne pracujú na spoločných kritériách a pravidlách pre všetky typy starostlivosti vrátane pôrodníc.