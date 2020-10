Malová: Keď politikov svrbia prsty, hneď sú na Facebooku. Môže im to urobiť medvediu službu

V nedeľu si premiér Igor Matovič (OĽaNO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) cez Facebook vymenili ostré slová.

Matovič vo svojom statuse na margo Sulíka napísal, že má nulové EQ a nespráva sa ako zodpovedný politik. Konflikt vznikol preto, že sa líder SaS na ostatnom zasadnutí Ústredného krízového štábu nezdržal dlhšie ako dve hodiny.

Minister hospodárstva sa v komentároch pod Matovičovým statusom obhajoval tým, že pandemická komisia aj tak nemá v rukách relevantné dáta o tom, koľkí sa kde nakazili a len strieľa od pasu. Netrvalo dlho a na túto výmenu názorov reagovali na svojich profiloch aj ďalší ministri. Podľa politologičky Dariny Malovej patria takéto konverzácie koaličných partnerov za zatvorené dvere.

Ako na vás pôsobí komunikácia Matoviča a Sulíka, ako sa napádajú na sociálnych sieťach?

Je to skutočne nesprávne posolstvo, ktoré obaja lídri vysielajú k občanom tejto krajiny. Tieto slovné výmeny sú na jednej strane na hrane a na strane druhej je to odkaz ľuďom, že v čase krízy nie sú dvaja koaliční partneri, predsedovia koaličných strán, schopní nájsť spoločnú reč. To môže mať negatívny dopad na občanov, ktorí sú tým pádom zneistení, a dôsledky pre túto vládu môžu byť veľmi negatívne.

Mali by si spory riešiť za zatvorenými dverami?

Určite áno. Sú veci, ktoré by politici nemali debatovať s verejnosťou, a to práve tie, kde si vymieňajú nejednotné názory. Keď sa na to pozriem z perspektívy našej krátkej slovenskej demokracie, tak napríklad Dzurindove vlády, najmä tá prvá, mali na začiatku tiež takéto roztržky. Bola to vláda zložená z veľkého počtu strán a ich lídri sa skutočne museli učiť medzi sebou komunikovať a museli si nastaviť si pravidlá, ako informovať spoločnosť.

Keď sme tu ešte nemali sociálne médiá, mali to koalície asi aj trošku jednoduchšie, nie?

Áno, pred 20 rokmi mala koalícia v niečom ľahšiu situáciu, vtedy si lídri politických strán museli naozaj sadnúť a vyjasniť a nastaviť si pravidlá informovania verejnosti – dohodnúť sa, kto a ako bude verejnosť informovať po zasadnutí koaličnej rady. V súčasnosti majú veľmi ľahký prístup k verejnosti a keď niektorého lídra obrazne „svrbia“ prsty, hneď je na Twitteri alebo Facebooku… Myslím, že neschopnosť kontrolovať komunikáciu môže politikom naozaj urobiť medvediu službu.

Čiže im to môže uškodiť?

Rozhodne áno. Máme porekadlo: „Komu dá pánboh úrad, tomu dá aj rozum.“ Keď sa politik dostane do funkcie, občania očakávajú, aby sa správal v súlade s normami, ktoré z tejto verejnej funkcie vyplývajú, teda dôstojne. To ako minimum. Kollár, Sulík aj Matovič majú limity v samotnom nastavení ich osobností. Sú to príliš veľkí individualisti a nechápu, že svojím správaním poškodzujú rešpekt voči autoritám. To im popularitu nezvýši, naopak, skôr to do spoločnosti vnáša negatívne emócie.

Väčšina našich občanov nemá rada, keď sa ľudia hádajú. Chcú, aby vedenie krajiny reprezentovalo nejakú jednotnú líniu, ktorá sa tvorí spoločne a politici zjednotia svoje postoje, napríklad na koaličnej rade. Až potom zabezpečia jednotnú komunikáciu. Toto sú normy, ktoré platili v demokraciách pred vznikom sociálnych médií. Naozaj, sociálne médiá, a najmä tá neschopnosť politikov ovládnuť to svrbenie v prstoch, má devastujúce dôsledky pre kvalitu demokracie, a to aj globálne, nie len na Slovensku.

Vláda na takýchto výmenách nestojí ani nepadá. Druhá vec však je, že s takýmto prístupom koalície nemusí opozícia vlastne nič robiť. Stačí počkať na to, kedy sa koalícia postupne rozsype a povalí sama…

Minister hospodárstva označil diskusie na krízovom štábe za „tliachanie“. Čo hovoríte na to, že v zásade podkopal jej autoritu?

Toto je ten paradox toho, čo ľudia zvolili. Máme tu lídrov, ktorých osobnosť, a to aj v minulosti, ukazovala, že majú problém s autoritami. Jedným zo základných pilierov demokracie je dôvera v autority, teda aj v štátne inštitúcie a aj premiér alebo minister, ktokoľvek by tam sedel, si prepožičiava kabát danej inštitúcie, nie je tam už sám za seba, ale reprezentuje štát. Súčasní politickí lídri si to uvedomujú ešte menej, ako tí minulí.

Ako vzhľadom na roztržky medzi Matovičom a Sulíkom vnímate trvácnosť tejto koalície?

Vláda na takýchto výmenách nestojí ani nepadá. Druhá vec však je, že s takýmto prístupom koalície nemusí opozícia vlastne nič robiť. Stačí počkať na to, kedy sa koalícia postupne rozsype a povalí sama… Je tu, ale stále možnosť, obnoviť dôveru ľudí. Kvôli záchrane reputácie, mali by sa v prvom rade ospravedlniť za spochybňovanie autority štátu za to, že situáciu nedokázali vyriešiť na úrovni. Mali by začať vystupovať jednotne a prestať sa takto zbytočne napádať. A tiež by im pomohlo, keby sa dohodli na nejakých neformálnych pravidlách a na tom, kedy sa budú všetci bez výnimky stretávať a čo kedy budú prejednávať a robiť.